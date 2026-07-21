El exdelantero azul confirmó que sus cabañas en la Cuarta Región se salvaron, pero lamentó la inundación de la casa de su excompañero Johnny Pérez.

Los brutales temporales de lluvia y viento que azotan al país calaron hondo en la Región de Coquimbo. En diálogo exclusivo con BOLAVIP, el exdelantero de Universidad de Chile, Cristián Olguín, se refirió a la angustiosa situación que se vive en la zona, donde cuenta con cabañas de veraneo que afortunadamente no sufrieron daños estructurales.

“Estaba preocupado, pero me avisaron que estaba todo ok. Por lo menos no le ha pasado nada a las cabañas por el viento y la lluvia”, respiró aliviado el exatacante.

Sin embargo, la suerte no fue la misma para otros rostros del fútbol chileno. Olguín reveló la dramática situación que afectó al ex golero de la zona Johnny Pérez, quien vive en La Herradura: “A Johnny Pérez se le inundó la casa ahí en La Herradura. Creo que hasta el primer piso se le llenó de agua, así que estoy muy preocupado por la gente de la Cuarta Región”.

El llamado a la ANFP y las dudas con el momento azul

Ante la magnitud de la catástrofe que afecta al interior de la zona norte, el “Cepillo” fue enfático en señalar que el deporte debe pasar a un segundo plano y que la fecha de la Liga de Primera y de la Primera B se suspenda.

“Yo creo que con este temporal la gente del interior de Coquimbo lo está pasando muy mal, ha perdido sus casas y sus enseres. Tendría que suspenderse todo el fútbol y dedicarse a ayudar a la gente porque realmente lo necesita”, afirmó sin titubear.

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Las dudas sobre la U

“Todos están con dudas con el rendimiento de la U, creo que no ha tenido un rendimiento como corresponde y no sé si ha traído refuerzos de categoría. Toda la gente está con el vaso a la mitad porque no sabemos si este segundo semestre va a levantar o va a seguir en un mal momento”, cerró.