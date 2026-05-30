El jugador de 18 años firmó su primer contrato profesional en 2025. Esta vez, tendrá su primera citación al plantel de honor.

Colo Colo ya se encuentra en La Serena para afrontar un nuevo desafío por la Liga de Primera. El equipo de Fernando Ortiz buscará este sábado su quinta victoria consecutiva en el campeonato y, de paso, seguir estirando su ventaja en el liderato del torneo.

Para este compromiso, el técnico albo deberá lidiar con las ausencias de Tomás Alarcón, suspendido tras su expulsión ante Universidad Católica, y Claudio Aquino, quien quedó fuera de la convocatoria por molestias físicas. Sin embargo, las bajas también abrieron espacio para una de las grandes novedades de la nómina.

Se trata de Cristián Díaz, volante nacido en 2008 y una de las principales promesas del Fútbol Joven de Colo Colo. El mediocampista recibió su primera convocatoria al plantel profesional y viajó junto al resto del equipo para enfrentar a Deportes La Serena.

Aunque todo indica que no será titular, el juvenil podría sumar sus primeros minutos en el primer equipo si las circunstancias del partido lo permiten. De concretarse, se transformaría en otro de los canteranos que debuta bajo el mando de Fernando Ortiz, entrenador que ha destacado por darle oportunidades a los jóvenes formados en Macul.

¿Quién es Cristián Díaz?

Cristián Díaz es uno de los proyectos más interesantes de las divisiones menores albas. El volante fue parte de la Selección Chilena que disputó el Mundial Sub 17 de Qatar en 2025 y es considerado una de las cartas de futuro para el mediocampo del “Cacique”.

Su progresión llamó la atención de la dirigencia y del cuerpo técnico, al punto de firmar su primer contrato profesional con Colo Colo en octubre de 2025. Desde entonces, ha continuado su desarrollo en las series juveniles mientras esperaba una oportunidad en el plantel de honor.

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Ahora, con apenas 18 años, tendrá la posibilidad de vivir su primera experiencia junto al equipo profesional en un partido oficial. Un premio a su crecimiento y una nueva señal de confianza por parte del “Tano” hacia las promesas de la cantera alba.

Mientras Colo Colo busca consolidarse en la cima del campeonato, Cristián Díaz podría dar este fin de semana el primer paso de una historia que ilusiona a los hinchas del “Cacique”.

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DATOS CLAVE

El Colo Colo de Fernando Ortiz buscará este sábado su quinta victoria consecutiva en La Serena.

El volante juvenil Cristián Díaz, nacido en 2008, recibió su primera convocatoria profesional en Colo Colo.

Las bajas de Tomás Alarcón por suspensión y Claudio Aquino abrieron espacio en la citación del club.