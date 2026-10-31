Alineaciones de O’Higgins y Ñublense por el Campeonato Nacional: formaciones probables

O'Higgins y Ñublense se enfrentan este sábado 31 de octubre por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

O'Higgins recibe a Ñublense este sábado 31 de octubre desde las 18:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. O'Higgins viene de empatar 1-1 con Cobresal y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Ñublense viene de ganarle 2-1 a Coquimbo y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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