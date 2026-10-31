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Campeonato Nacional

Alineaciones de O’Higgins y Ñublense por el Campeonato Nacional: formaciones probables

O'Higgins y Ñublense se enfrentan este sábado 31 de octubre por el Campeonato Nacional. Las formaciones probables de los dos equipos.

O´Higgins vs. Nublense, Campeonato Nacional
O´Higgins vs. Nublense, Campeonato Nacional

O'Higgins recibe a Ñublense este sábado 31 de octubre desde las 18:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. O'Higgins viene de empatar 1-1 con Cobresal y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Ñublense viene de ganarle 2-1 a Coquimbo y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de O'Higgins y Ñublense

O'Higgins (4-2-3-1): Omar Carabalí, Felipe Faúndez, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Díaz, Tomás Avilés, Santiago Toloza, Benjamín Pérez, Bastián Yáñez, Arnaldo Castillo, Walter Bou. DT: Lucas Bovaglio.

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Ñublense (3-4-3): Nicola Pérez, Felipe Campos, Osvaldo Bosso, Sebastián Valencia, Jovany Campusano, Lorenzo Reyes, Gabriel Graciani, Manuel Rivera, Matías Plaza, Esteban Calderón, Ignacio Jeraldino. DT: Vicente Núñez.

La previa de O'Higgins y Ñublense: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 18:00 (hora de Chile)
  • Historial: 30 cruces — O'Higgins ganó 11, Ñublense ganó 8 y empataron 12
  • Último antecedente: 13/07/2026: O'Higgins 1-0 Ñublense
  • Próximo partido de O'Higgins: vs. Universidad de Concepción, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Ñublense: vs. Colo-Colo, domingo 8 de noviembre
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