Universidad de Concepción y Ñublense se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Estadio Municipal de Collao, por la fecha 28 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Universidad de Concepción recibe a Ñublense este sábado 21 de noviembre desde las 20:30 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la fecha 28 del Campeonato Nacional, se disputará en el Estadio Municipal de Collao. La tabla no miente y para Universidad de Concepción ya es una cuestión de supervivencia pura. Último en la tabla, cada partido que pasa es una final.

El local pelea por no quedar matemáticamente afuera y necesita puntos urgentes para meterse en la pelea por la permanencia. Ñublense, mientras tanto, llega con otros objetivos pero no puede relajarse en una cancha que históricamente le costó poco.

La actualidad de ambos equipos

Universidad de Concepción es el colista del campeonato con 26 puntos en 27 fechas, una estadística que pesa cada fin de semana. Vienen de un triunfo que ilusiona, 3-2 ante O'Higgins, pero antes habían caído feo de visitante ante Colo-Colo por 6-1 y también perdieron de local frente a Deportes Limache. La irregularidad es el principal problema y no hay margen para seguir regalando puntos.

Ñublense se ubica 10° con 35 unidades, lejos de los puestos de arriba pero también alejado del descenso. El equipo llega golpeado anímicamente tras dos derrotas seguidas, ante Colo-Colo de local y ante O'Higgins de visitante, que cortaron una buena racha. Antes de esa mala racha habían ganado 2-1 a Coquimbo, mostrando que el funcionamiento está pero falta sostenerlo.

El historial entre Universidad de Concepción y Ñublense

El historial es claramente favorable a Ñublense, que ganó 11 de los 21 enfrentamientos directos contra solo 3 victorias de Universidad de Concepción, con 7 empates en el medio. En materia de goles también manda Ñublense, con 41 convertidos contra 29 del local.

En los enfrentamientos más recientes la tendencia se mantiene firme: de los últimos cinco cruces, Ñublense ganó tres y empató uno, con apenas un triunfo de Universidad de Concepción en ese lapso. El 0-1 de julio pasado fue la última vez que se vieron las caras.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 01/07/2026 Universidad de Concepción vs. Ñublense 0-1 Copa Chile 25/06/2026 Ñublense vs. Universidad de Concepción 4-2 Copa Chile 06/06/2026 Ñublense vs. Universidad de Concepción 2-1 Copa de la Liga 23/05/2026 Ñublense vs. Universidad de Concepción 2-2 Primera División 30/03/2026 Universidad de Concepción vs. Ñublense 0-2 Copa de la Liga 05/04/2025 Ñublense vs. Universidad de Concepción 2-0 Copa Chile 31/01/2025 Universidad de Concepción vs. Ñublense 2-3 Copa Chile 13/03/2015 Universidad de Concepción vs. Ñublense 2-2 Primera División 18/10/2014 Ñublense vs. Universidad de Concepción 2-1 Primera División 09/02/2014 Ñublense vs. Universidad de Concepción 3-1 Primera División

Horario del partido

Chile: 20:30 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Max, TNT SPORTS Premium

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

O'Higgins vs. U de Chile — sábado 21 de noviembre, 18:00 hs

Colo-Colo vs. Universidad Católica — domingo 22 de noviembre, 18:00 hs

Deportes Limache vs. Deportes La Serena — domingo 22 de noviembre, 20:30 hs

En síntesis

Universidad de Concepción y Ñublense se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

se enfrentan este sábado 21 de noviembre por la fecha 28 del Campeonato Nacional. El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium .

y . Universidad de Concepción suma 26 puntos en el torneo.

suma 26 puntos en el torneo. Ñublense suma 35 puntos en el torneo.