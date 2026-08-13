Igor Lichnovsky revela el objetivo por el que regresa a U. de Chile: “Por qué no…”

El defensor central de 32 años se realizó los exámenes pertinentes y se alista para ser oficializado por Universidad de Chile.

Universidad de Chile se prepara para confirmar a su tercer refuerzo en el mercado de fichajes. Tras más de una década, Igor Lichnovsky se volverá a vestir de azul para el desenlace de la temporada.

Y luego de realizarse las mediciones físicas correspondientes, el defensor central conversó con la prensa. El seleccionado nacional no ocultó su emoción por el soñado regreso a casa.

Luego de 12 años, retorna al elenco que lo formó profesionalmente y quiere estar a la altura del plantel. Él tiene la misma ilusión que los hinchas universitarios: conseguir la anhelada estrella número 19.

“Ya hicimos los exámenes (…) Todo muy bien. Con ganas de entrenar, ya pude saludar a todos mis compañeros hoy día y al entrenador. El proceso normal”, comenzó indicando.

“Creo que ya lo dije. Una de mis motivaciones para venir es porque veo al equipo muy bien. Cuando uno viene a un lugar, quiere lograr cosas. Por qué no ser campeón, por qué no impulsar a los más jóvenes“, agregó.

Igor Lichnovsky será presentado por Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Publicidad

El adiós que marca a Universidad de Chile

A su vez, Igor Lichnovsky se refirió al anuncio de Marcelo Díaz: el capitán estudiantil colgará los botines al término de esta campaña. Se puso a sus órdenes para intentar arrebatarle el título al archirrival, Colo Colo.

“Se lo merece, más allá de ser de la U, valórenlo como futbolista chileno. La U tiene referentes y hay que respetar esas jerarquías, como Charles, Edu y Chelo. Todos los demás sumarnos y responder en la cancha“, cerró.