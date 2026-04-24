¡Como si fuera la Premier League! la novedosa RefCam que debutará en el Clásico Universitario

Todo listo para que este sábado Universidad de Chile y Universidad Católica se enfrenten por la fecha 11 de la Liga de Primera y den vida a una versión del Clásico Universitario. Si bien se trata de un duelo clave por la lucha en la tabla, también será un partido inédito desde lo tecnológico.

Según dio a conocer TNT Sports, el partido entre azules y cruzados estará marcada por un hito en materia de producción televisiva: se trata del clásico con mayor despliegue tecnológico de los últimos años, con una propuesta que busca elevar la experiencia de los hinchas a través de una cobertura más inmersiva, dinámica y cercana a la acción.

“Este será el partido con mayor tecnología en la historia reciente de TNT SPORTS, con más de 30 cámaras en cancha —incluyendo Hiper Slow Motion, Robycam aérea, drones y cámaras POV—, a las que se suman cinco adicionales para la Señal del Hincha y sistemas cinematográficos y robotizados como Cinecam, steadycams y Dolly, que nos permitirá llevar junto a Vivaro la experiencia televisiva a un nuevo estándar de inmersión y detalle, con nivel de producción internacional”, señaló Robert Nicholson, head of Sports de TNT Sports Chile.

La U y la UC se verán las caras este sábado en el Nacional (Photosport).

Como en la Premier League: Debut de la RefCam

En esta edición, la cobertura incorpora la tecnología RefCam. Este dispositivo —una cámara en miniatura instalada en la cabeza del árbitro principal— permite capturar imágenes en primera persona, ofreciendo una perspectiva inédita de las jugadas. Su integración con el sistema de comunicación arbitral habilita repeticiones más precisas y una lectura más detallada de acciones clave, enriqueciendo la transmisión con una mirada inmersiva.

La RefCam ha sido testeada en competencias internacionales como la Premier League y el Mundial de Clubes de la FIFA, y está diseñada para complementar la experiencia televisiva y el análisis, sin intervenir en las decisiones del VAR en tiempo real.

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La señal televisiva también confirmó que se sumará nueva edición de la “Señal del Hincha”, con transmisiones paralelas que permitirán a cada audiencia vivir el partido desde una perspectiva alineada con sus colores.