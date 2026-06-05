Roberto Martínez ubicó al retirado lateral izquierdo en la cima. Lo dirigió en Inglaterra de la mano del Wigan Athletic.

La Selección Chilena se prepara para enfrentar a Portugal en el amistoso por la doble fecha FIFA. En la antesala de dicho encuentro, Roberto Martínez reveló cuánto sabe de su rival de turno.

El DT del combinado luso se refirió a las principales figuras del elenco dirigido por Nicolás Córdova. Ya sabe de algunos jugadores que le pueden provocar problemas en el duelo.

“Me encantan las ideas de (Nicolás) Córdova, el juego posicional, la utilización de (Lucas) Cepeda, (Maximiliano) Gutiérrez y su flexibilidad, que es algo que nos exigirá mucho. Están con un propósito de crecer”, lanzó en primera instancia.

Y luego, fue consultado sobre el mejor en la historia de La Roja y sorprendió: “Para mí, hablar del fútbol chileno es hablar de (Jean) Beausejour. Un jugador increíble, con una gran capacidad de adaptación táctica”.

“Podía jugar en línea de tres o de cinco. Era un ganador nato. De una forma muy egoista, diría que el mejor de la historia de Chile es él“, agregó sobre el dos veces campeón de América.

Roberto Martínez eligió a Jean Beausejour como el mejor de la historia de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Jean Beausejour, el mejor en la historia de la Selección Chilena

Finalmente, el español entregó los argumentos para inclinarse por el zurdo. Lo tuvo en el Wigan Athletic, por lo que presenció de cerca el rendimiento del referente de Chile.

“Lo vi en la previa del Mundial 2010, lo perseguí, pero no lo pude firmar y se fue a otro club. Después me lo pude llevar a mitad de temporada y tenemos recuerdos para siempre”, cerró.

En resumen:

El entrenador Roberto Martínez elogió el juego táctico de la Selección Chilena de Nicolás Córdova.

elogió el juego táctico de la Selección Chilena de Nicolás Córdova. El estratega Roberto Martínez eligió a Jean Beausejour como el mejor jugador histórico de Chile.

eligió a como el mejor jugador histórico de Chile. El director técnico Roberto Martínez dirigió al exfutbolista Jean Beausejour en el Wigan Athletic.