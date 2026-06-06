Lejos de bajar la intensidad del problema, al parecer lo de Fernando Díaz y su dirigido en Deportes Concepción, no tiene solución.

El ambiente en la Región del Biobío está que arde y vive horas de total incertidumbre. A muy poco de haber arribado al club como el tercer director técnico de la temporada, Fernando “Nano” Díaz puso en duda la continuidad de su ciclo en Deportes Concepción a tan solo dos compromisos de haber asumido el mando.

La razón de la profunda molestia del estratega radica en un violento encontrón camarín adentro con uno de los referentes del plantel, situación que obligó al DT a golpear la mesa ante la dirigencia con una drástica condición para seguir en la banca lila.

La controversia estalló de forma pública durante el último compromiso del “León de Collao” frente a Coquimbo Unido. En una decisión técnica que encendió los ánimos, el experimentado volante Nelson Sepúlveda fue reemplazado en pleno primer tiempo del partido. Al momento de dejar el terreno de juego, el jugador no ocultó su rabia y protagonizó una acalorada discusión donde increpó directamente a Fernando Díaz ante la mirada de todos.

Tras el pitazo final, el “Nano” no escondió su indignación en la conferencia de prensa. “Me parece pésimo, yo también estoy molesto y está claro lo que va a pasar. Va a pasar lo que tiene que pasar. Vamos a ver si contamos más con él, no lo sé, lo vamos a ver”, disparó de forma tajante el adiestrador.

El momento exacto de la discusión entre Nano Díaz y Nelsón Sepúlveda

La dirigencia contra las cuerdas: El ultimátum de Fernando Díaz

Lejos de calmarse con las horas, la interna del conjunto penquista sumó más malas noticias para sus fanáticos. Según reveló el medio local Sabes Deportes, el estratega no está dispuesto a dejar pasar la falta de respeto y le notificó una分condición inamovible a la mesa directiva de Deportes Concepción: “La postura del entrenador Fernando Díaz es clara: ‘Es él (Sepúlveda) o yo’”.

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Con este bombazo sobre la mesa, la última palabra la tiene la dirigencia del León de Collao, la cual deberá decidir de urgencia si respalda el nuevo proceso del director técnico desvinculando al futbolista o si se queda nuevamente sin timonel en plena competencia.