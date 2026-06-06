El mítico DT cuestionó duramente la mentalidad de La Roja contra Portugal. No le gustó para nada.

La Selección Chilena no estuvo a la altura y fue derrotada 2-1 por Portugal en la doble fecha FIFA. A pesar de que el combinado nacional no fue superado por un resultado más abultado, César Vaccia estalló.

¿Qué pasó? El recordado DT -con un breve paso por la banca de La Roja- conversó con BOLAVIP Chile y apuntó contra la mentalidad de la escuadra sudamericana.

Es que bajo su visión, el cuerpo técnico de Nicolás Córdova no planteó de igual a igual el compromiso. Para él, fue demasiado sumiso al momento de intentar derribar al elenco europeo.

“El primer principio del juego que hay en el fútbol es respetar la esencia del juego. Vale decir, jugar a ganar. Entonces daba la sensación que estábamos jugando a que no nos metieran más goles”, expresó.

“Con esa mentalidad la verdad es que nunca vamos a avanzar. Pero entiendo también como nosotros también tenemos esa mirada un poco negativa”, agregó el estratega.

César Vaccia perdió la paciencia con la Selección Chilena. (Imagen: Archivo)

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La Selección Chilena preocupa

Finalmente, César Vaccia ahondó en su reflexión y llamó a La Roja a cambiar el chip en los siguientes encuentros. No hay nada que perder a esta altura de la crisis del Equipo de Todos.

“Si al jugador siempre le metemos en la cabeza la idea de no perder por muchos goles ante un rival tan poderoso como Portugal, si tenemos ese pensamiento, la verdad es que nunca vamos a salir del lugar en el que estamos“, cerró.

En resumen:

La Selección Chilena de fútbol cayó por 2-1 ante Portugal en un duelo amistoso.

de fútbol cayó por 2-1 ante Portugal en un duelo amistoso. César Vaccia criticó la mentalidad defensiva del combinado nacional frente a Portugal.

criticó la mentalidad defensiva del combinado nacional frente a Portugal. El director técnico Nicolás Córdova fue cuestionado por el planteamiento táctico de La Roja.