Chile vs. Ecuador Femenino: día, hora y dónde ver el partido por la Liga de Naciones rumbo al Mundial 2027

La Roja Femenina se juega una verdadera final ante Ecuador en el Estadio Nacional, en un duelo clave para sus opciones de llegar al Mundial 2027.

La Selección Chilena Femenina afronta un partido importantísimo en su camino hacia la Copa del Mundo de Brasil 2027, cuando reciba a Ecuador en el Estadio Nacional, en el marco de la Liga de Naciones de la Conmebol.

El equipo dirigido por Luis Mena llega a este compromiso con la obligación de sumar puntos para mantenerse en zona de repechaje, en una competencia que ha sido altamente disputada entre las selecciones sudamericanas.

En ese contexto, el duelo ante la “Tri” aparece como una verdadera final para el combinado criollo, que además jugará su último partido del proceso clasificatorio, lo que aumenta la importancia del encuentro.

Chile viene de derrotar por 3 a 1 a Uruguay en Montevideo en la última fecha | FOTO: @LaRoja

Cabe recordar que Argentina y Colombia se están quedando con los cupos de clasificación directa, mientras que Venezuela y Chile estarían accediendo al repechaje.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Ecuador en la Liga de Naciones Femenina?

El partido entre Chile y Ecuador Femenino se jugará el viernes 5 de junio de 2026, a las 19:00 horas de Chile, en el Estadio Nacional de Santiago.

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¿Cómo y dónde ver el Chile vs. Ecuador en la Liga de Naciones Femenina?