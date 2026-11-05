Universidad de Chile vs. Cobresal no va por TV: ¿quién transmite por la Liga de Primera?

El duelo por la fecha 27 del certamen nacional será emitido mediante HBO Max. No tendrá señal por televisión.

Universidad de Chile prepara un enfrentamiento clave por la fecha 27 de la Liga de Primera. El conjunto estudiantil tendrá que recibir a Cobresal con un objetivo en mente: la clasificación a competencias internacionales.

Tras perder contra Universidad Católica, el elenco azul debe enmendar el camino para no soltar el cupo Chile 2. Este otorga pasajes directos rumbo a la fase de grupos de Copa Libertadores.

Por esto, el partido pactado para este domingo 8 de noviembre genera altas expectativas, aunque también algunas problemáticas para los hinchas laicos: no será transmitido por TV a través de la señal de TNT Sports.

Según se confirmó durante las últimas horas, el compromiso será emitido exclusivamente por el servicio de streaming HBO Max. Los clientes directos de TNT Sports Premium podrán acceder tras vincular sus cuentas.

A su vez, se informó que este no será el único encuentro que solo podrá ser sintonizado online: Audax Italiano vs. Coquimbo Unido vivirá la misma situación.

Universidad de Chile recibirá a Cobresal. (Imagen: Photosport)

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¿Cuándo juega Universidad de Chile vs. Cobresal?

El duelo entre azules y mineros está fijado para este domingo 8 de noviembre. Su comienzo está programado para las 15:00 horas de Chile en el Estadio El Teniente de Rancagua.

¿Dónde ver el partido por la Liga de Primera?

El enfrentamiento entre Universidad de Chile y Cobresal no tendrá transmisión por TV. Solo será emitido por la plataforma de streaming HBO Max: los clientes directos de TNT Sports Premium podrán vincular los servicios.