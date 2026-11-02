Colo Colo vs. Puerto Montt: a qué hora y qué canal transmite EN VIVO el segundo tiempo por Copa Chile

Albos y Delfines se ponen al día en los cuartos de final de Copa Chile. El Cacique se impone 2-0 en el global.

Mientras en la Liga de Primera está a punto de gritar campeón, Colo Colo buscará este lunes sellar su clasificación a las semifinales de la Copa Chile, cuando dispute el segundo tiempo pendiente de su revancha frente a Deportes Puerto Montt por los cuartos de final.

El encuentro ha estado marcado por las complicaciones climáticas, que obligaron a suspender y reprogramar el compromiso en más de una oportunidad. El partido de vuelta comenzó con normalidad, pero las intensas lluvias impidieron que se pudiera completar el encuentro en Macul.

En lo deportivo, el panorama es favorable para el Cacique que se impone por 1-0 gracias a la anotación de Javier Correa, resultado que, sumado al triunfo conseguido en el encuentro de ida, le permite tener una ventaja de 2-0 en el global.

Sin embargo, Colo Colo tendrá una baja importante para la reanudación. Javier Correa, autor del único gol del compromiso, no estará disponible este lunes debido a una lesión. El ganador de la llave enfrentará a O’Higgins en semifinales.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Deportes Puerto Montt?

El segundo tiempo de la revancha entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se disputará este lunes 2 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, en el marco de los cuartos de final de la Copa Chile.

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¿Dónde ver EN VIVO Colo Colo vs Deportes Puerto Montt?

El encuentro entre albos y delfines contará con transmisión televisiva a través de TNT Sports Premium. Además, el compromiso estará disponible vía streaming mediante la plataforma HBO Max.