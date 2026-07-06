La Copa Chile se traslada al Estadio Monumental para albergar un compromiso clave donde las huestes locales necesitan recuperar las buenas sensaciones futbolísticas de forma inmediata. Colo Colo ya está clasificado, pero quiere dejar en el olvido la última y dolorosa caída sufrida ante O’Higgins en el Estadio El Teniente. Ante su público, la escuadra popular saldrá a mostrar una cara completamente distinta en el terreno de juego.
El director técnico Fernando Ortiz dispondrá de una formación mixta la cual estará liderada por el experimentado volante Arturo Vidal portando la jineta de capitán. La meta de los albos es abrochar los tres puntos para mantenerse firmes en el liderato del Grupo E, aprovechando la oportunidad de estirar la distancia respecto a los rancagüinos, quienes metieron presión este domingo tras vencer a Unión Española.
Modificaciones en la pizarra: Las novedades en defensa y ataque
Los planes del estratega debieron ajustarse en la previa debido a contingencias de índole médica que afectaron la planificación de la retaguardia de cara al compromiso de esta noche.
Las principales novedades que presentará la alineación del Popular en el césped de Pedrero son las siguientes:
- Emergencia en la zaga: Entre las grandes sorpresas del esquema asoma el ingreso de Bruno Torres en la línea defensiva, ocupando el lugar de Javier Méndez, quien quedó descartado tras sufrir un edema muscular que le impidió estar disponible para hoy.
- Apuesta en la ofensiva: En el sector de ataque, el cuerpo técnico ratificó su confianza y repetirá el nombre del juvenil Piero Allende para acompañar las labores de mediocampo hacia arriba, buscando la contundencia necesaria para destrabar el marcador en Macul.