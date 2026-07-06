Hola queridos amigos de Redgol, iniciamos la transmisión de este lunes y hacemos un espacio para la querida Copa Chile. Este lunes estaremos con el minuto a minuto de Colo Colo ante Deportes Recoleta por Copa Chile.

Tras la caída ante O'Higgins, Fernando Ortiz hizo un importante mea culpa y ahora anuncia equipo estelar ante el cuadro textil. Estos son los jugadores convocados para este lunes en el duelo que se disputará en el Estadio Monumental.

Según los últimos reportes, la formación tentativa de Colo Colo sería con con Maureira; Rojas, Vidal y Sosa; Fernández, Alarcón, Catalán, Ulloa y Madrid. Mientras que en el ataque se repetiría Romero junto a Hernández

El cuadro de Deportes Recoleta ya está en el Estadio Monumental para enfrentar a Colo Colo por Copa Chile.

El King vuelve a la titularidad y será el capitán de los albos ante Recoleta. En minutos comienza el partido en el Estadio Monumental

Fernando Ortiz pone formación estelar para el duelo de Colo Colo este lunes. Ante la ausencia de Javier Méndez y Jonathan Villagra, el puesto de central por la derecha lo asume Jeyson Rojas. Mientras que de lateral por esa banda lo hará Matías Fernández. En la banca estará Villanueva como portero de alternativa, junto a Torres, Wiemberg, Díaz, Catalán, Allende, Astudillo, Marchant y Cuevasl

El elenco dirigido por Francisco Arrué visita el Estadio Monumental en busca de los tres puntos. "Vamos con un equipo pensando en la segunda rueda de la Primera B. El único resultado que nos sirve es un triunfo. Esperamos llevarnos los puntos", recalcó Pancho Arrué en la previa con TNT Sports.

“No deben sumar a nadie más. La gente joven ha respondido, hay que darle tiempo así como han esperado a jugadores extranjeros seis meses o un año", recalcó a Radio Cooperativa.

En la previa al encuentro por Copa Chile, una voz autorizada como Carlos Caszely abordó el tema de los refuerzos que podrían llegar a Colo Colo. El histórico jugador de los albos se sinceró y recalcó que el plantel está bien armado para el segundo semestre.

1'.- Ya se juega el partido en el Estadio Monumental. Colo Colo saca del medio y ataca de norte a sur. Finalmente Claudio Díaz es el árbitro encargado del duelo de está noche.

El Cacique salta al césped del Estadio Monumental con la misión de dejar atrás el último tropiezo y consolidar su posición en la tabla.

La Copa Chile se traslada al Estadio Monumental para albergar un compromiso clave donde las huestes locales necesitan recuperar las buenas sensaciones futbolísticas de forma inmediata. Colo Colo ya está clasificado, pero quiere dejar en el olvido la última y dolorosa caída sufrida ante O’Higgins en el Estadio El Teniente. Ante su público, la escuadra popular saldrá a mostrar una cara completamente distinta en el terreno de juego.

El director técnico Fernando Ortiz dispondrá de una formación mixta la cual estará liderada por el experimentado volante Arturo Vidal portando la jineta de capitán. La meta de los albos es abrochar los tres puntos para mantenerse firmes en el liderato del Grupo E, aprovechando la oportunidad de estirar la distancia respecto a los rancagüinos, quienes metieron presión este domingo tras vencer a Unión Española.

Modificaciones en la pizarra: Las novedades en defensa y ataque

Los planes del estratega debieron ajustarse en la previa debido a contingencias de índole médica que afectaron la planificación de la retaguardia de cara al compromiso de esta noche.

Las principales novedades que presentará la alineación del Popular en el césped de Pedrero son las siguientes: