Colo Colo no logró sostener la ventaja y terminó igualando 2-2 ante Deportes Recoleta en el Estadio Monumental, un resultado que dejó sensaciones encontradas en el equipo dirigido por Fernando Ortiz. Tras el encuentro, el técnico argentino enfrentó los micrófonos y realizó una autocrítica clara, aunque también tuvo palabras de reconocimiento para el rival.

En primera instancia, el entrenador del Cacique no dudó en destacar lo hecho por el cuadro visitante, señalando de manera textual: “antes de responder quiero felicitar al rival. Se lo dije recién al técnico, hay que reconocer cuando el rival juega bien”.

Sin embargo, al momento de analizar el rendimiento de su equipo, el estratega fue categórico y dejó en evidencia su disconformidad con el resultado. “conforme no. Volvimos a crear muchas situaciones, no las pudimos concretar y a veces los pequeños detalles nos cuestan caro”, afirmó.

El técnico también abordó el estado general del equipo, dejando en claro que la autocrítica es permanente dentro del plantel. “la preocupación siempre la tengo, no por el resultado. Siempre hay que corregir, mejorar. Terminamos el semestre en el lugar donde queremos estar a base de trabajo”, sostuvo, mostrando una visión más amplia del proceso.

Colo Colo empató en el Monumental con Deportes Recoleta.

Estas declaraciones llegan en un momento clave, donde Colo Colo se juega el liderato la última fecha de la fase de grupos. El empate ante Recoleta obliga al Popular a ganar en la jornada final para asegurarse con la cima, en un cierre que asoma más apretado de lo esperado.

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Así, las palabras del Tano dejan en evidencia que, más allá del resultado, el foco está puesto en corregir errores y recuperar la contundencia, aspectos que serán fundamentales para lo que viene tanto en Copa Chile como en el reinicio de la Liga de Primera 2026.