Maximiliano Romero explica por qué Colo Colo no pudo ante el débil Recoleta: “Yo creo que pasa por ahí”

El delantero de Colo Colo nuevamente marcó un gol y habló tras la amarga igualdad ante Deportes Recoleta por Copa Chile.

Colo Colo cerró de manera oficial el primer semestre el día de ayer, toda vez que el Cacique empató ante Deportes Recoleta en el Estadio Monumental bajo la atenta mirada de casi 14 mil espectadores en Macul.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz fue más que los ‘textileros’, pero sufrió de finiquito y finalmente se terminó llevando un empate que no mueve la aguja: los albos entraron ayer clasificados a los octavos de final de la Copa Chile.

Maximiliano Romero, autor de uno de los goles del Cacique, habló y explicó por dónde pasa el empate: “Por ahí tomamos malas decisiones en el momento de habilitar o tirar centros. Yo creo que pasa por ahí. Después, bueno, obviamente desatenciones que tenemos y a nosotros nos cuesta muy caro”, dijo.

Colo Colo igualó 2-2 ante Deportes Recoleta. | Foto: Photosport

¿Hubo relajo? Romero habla sin pelos en la lengua: “Es convencimiento también de uno, de dar lo último hasta donde toque. Creo que estos partidos que tuvimos por ahí nos relajamos un poquito, pero nada, clasificamos y eso es lo mejor”.

De cara al segundo semestre, Romero cree que sólo hay un camino posible: “Seguir igual, trabajar aún más, seguir confiando en nosotros, que es lo mejor que tenemos. Confiando en nosotros mismos vamos a hacer algo”, cerró.

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Ahora, los albos tendrán unos días de descanso y luego viajarán a Colombia para hacer una inter temporada y tener un amistoso ante Millonarios, encuentro donde el Tano Ortiz buscará sacar conclusiones para iniciar la segunda rueda.

En síntesis

Colo Colo empató ante Deportes Recoleta frente a casi 14 mil espectadores en el Monumental.

El delantero Maximiliano Romero anotó un gol y reconoció un leve relajo del equipo albo.

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