Tres escuadras de la máxima categoría y tres de la división de plata firmaron su sentencia y deberán enfocarse en el bando nacional.

El certamen que une a los equipos de las dos divisiones más grandes del fútbol chileno no tiene un solo segundo de piedad y la quinta jornada liguera terminó pasando una guillotina implacable sobre el césped.

Tres equipos de Primera División y tres equipos de Primera B ya están matemáticamente eliminados de la Copa Chile, despidiéndose de toda opción de dar la vuelta olímpica.

Los resultados de la fecha 5 sentenciaron la suerte de estas seis escuadras, que a partir de ahora se ven obligadas a concentrar todas sus energías en el Campeonato Nacional, ya sea peleando arriba o escapando del fantasma del descenso en la máxima categoría o en la división de plata de nuestro balompié.

El listado de los clubes caídos en desgracia en el pasto y que consumaron el fracaso en el torneo tradicional es el siguiente:

Cobresal (Primera División).

(Primera División). Huachipato (Primera División).

(Primera División). Santiago Wanderers (Primera División).

(Primera División). Universidad de Concepción (Primera B).

(Primera B). San Marcos de Arica (Primera B).

(Primera B). Magallanes (Primera B).

Huachipato es uno de los equipos de Primera que ya están eliminados.

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Los bendecidos de la fase final y el cierre de la jornada de lunes

Por la vereda opuesta, el bando de la alegría es total para las instituciones que lograron blindar su pizarra táctica y abrocharon de forma anticipada sus boletos dorados. Los equipos que ya inscribieron su nombre de forma oficial en los octavos de final de la Copa Chile son: Coquimbo Unido, Universidad Católica, Ñublense, Colo Colo, O’Higgins, Deportes Antofagasta y Deportes Santa Cruz.

La apasionante jornada de fútbol doméstico arrancó con todo el día sábado y se completará de forma definitiva esta noche de lunes con dos compromisos de alta tensión que prometen encender las pantallas:

En Macul: Colo Colo recibe a Deportes Recoleta en el césped del Estadio Monumental a partir de las 19:30 horas .

en el césped del Estadio Monumental a partir de las . En Talcahuano: En el mismo horario (19:30 horas), Deportes Concepción se medirá ante Deportes Temuco en el Estadio Huachipato. ¡Promesa de partidazos para cerrar la persiana del bando de la fecha!