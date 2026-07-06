El certamen que une a los equipos de las dos divisiones más grandes del fútbol chileno no tiene un solo segundo de piedad y la quinta jornada liguera terminó pasando una guillotina implacable sobre el césped.
Tres equipos de Primera División y tres equipos de Primera B ya están matemáticamente eliminados de la Copa Chile, despidiéndose de toda opción de dar la vuelta olímpica.
Los resultados de la fecha 5 sentenciaron la suerte de estas seis escuadras, que a partir de ahora se ven obligadas a concentrar todas sus energías en el Campeonato Nacional, ya sea peleando arriba o escapando del fantasma del descenso en la máxima categoría o en la división de plata de nuestro balompié.
El listado de los clubes caídos en desgracia en el pasto y que consumaron el fracaso en el torneo tradicional es el siguiente:
- Cobresal (Primera División).
- Huachipato (Primera División).
- Santiago Wanderers (Primera División).
- Universidad de Concepción (Primera B).
- San Marcos de Arica (Primera B).
- Magallanes (Primera B).
Huachipato es uno de los equipos de Primera que ya están eliminados.
Los bendecidos de la fase final y el cierre de la jornada de lunes
Por la vereda opuesta, el bando de la alegría es total para las instituciones que lograron blindar su pizarra táctica y abrocharon de forma anticipada sus boletos dorados. Los equipos que ya inscribieron su nombre de forma oficial en los octavos de final de la Copa Chile son: Coquimbo Unido, Universidad Católica, Ñublense, Colo Colo, O’Higgins, Deportes Antofagasta y Deportes Santa Cruz.
La apasionante jornada de fútbol doméstico arrancó con todo el día sábado y se completará de forma definitiva esta noche de lunes con dos compromisos de alta tensión que prometen encender las pantallas:
- En Macul: Colo Colo recibe a Deportes Recoleta en el césped del Estadio Monumental a partir de las 19:30 horas.
- En Talcahuano: En el mismo horario (19:30 horas), Deportes Concepción se medirá ante Deportes Temuco en el Estadio Huachipato. ¡Promesa de partidazos para cerrar la persiana del bando de la fecha!