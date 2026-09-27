La U mantuvo su ventaja y derrotó a Everton tras los minutos restantes por Copa Chile

La U derrotó 1-0 a Everton tras el duelo disputado el jueves -suspendido por graves incidentes-, y los minutos restantes jugados a puertas cerradas en el Nacional.

Finalmente Everton y Universidad de Chile completaron los minutos restantes del duelo de ida de octavos de final de Copa Chile tras la suspensión del pasado jueves cuando el partido iba en 83 minutos y barristas de la U protagonizaron graves incidentes en el Estadio Sausalito.

La detonación y el lanzamiento de fuegos artificiales y bengalas obligaron a suspender el partido en Viña del Mar. Tras la resolución de la Federación de Fútbol de Chile, acordada en una reunión con ambos clubes, los minutos restantes se disputaron a puertas cerradas en el Estadio Nacional.

Así, el elenco estudiantil aguantó la ventaja conseguida en Viña del Mar tras la anotación de Juan Martín Lucero, quien a los 61’ aprovechó un rebote de Ignacio González para marcar el 1-0 definitivo. Tras 13 minutos disputados en Ñuñoa, viñamarinos y azules esperarán hasta las 17:30 horas para jugar la revancha.

El ganador de la serie enfrentará a Deportes Antofagasta en cuartos de final. El elenco Puma derrotó este domingo 4-1 a Deportes Iquique y quedó a la espera de la llave entre Ruleteros y azules.

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¿Cuándo y a qué hora se juega la revancha entre Universidad de Chile y Everton?

Tras los minutos restantes disputados a puertas cerradas en el Estadio Nacional, azules y viñamarinos jugarán la revancha durante esta misma jornada (17:30 horas) en el reducto de Ñuñoa.

¿Dónde ver EN VIVO U. de Chile vs. Everton?.

El encuentro de revancha de octavos de final por Copa Chile será transmitido por TNT Sports Básico y también estará disponible vía streaming a través de HBO Max.