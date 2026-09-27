El único canal que transmite EN VIVO los minutos restantes entre Everton y Universidad de Chile

Desde las 14:45 horas viñamarinos y universitarios disputarán los minutos restantes tras la suspensión del duelo por graves incidentes.

Everton y Universidad de Chile volverán a enfrentarse este domingo por los minutos restantes de la ida de los octavos de final de la Copa Chile. El encuentro había sido suspendido el pasado jueves en el Estadio Sausalito, luego de que un grupo de barristas azules lanzara una gran cantidad de bengalas y pirotecnia hacia el campo de juego y las tribunas.

Tras la reunión entre la Federación de Fútbol de Chile y representantes de ambos clubes, se determinó que los minutos restantes entre viñamarinos y universitarios se disputarán este domingo en el Estadio Nacional y sin público.

La continuación del compromiso tendrá lugar horas antes de la revancha entre ambos equipos. Una vez completado el tiempo pendiente, Everton y Universidad de Chile volverán a los camarines para preparar el segundo partido de la serie, que se disputará en el mismo recinto desde las 17:30 horas.

La U lo gana 1-0 con gol de Juan Martín Lucero (Photosport).

¿Dónde ver EN VIVO los minutos restantes?

Los siete minutos pendientes entre Everton y Universidad de Chile se jugarán este domingo 27 de septiembre, desde las 14:45 horas, en el reducto ñuñoíno.

El encuentro será transmitido por TNT Sports Básico y también estará disponible vía streaming a través de HBO Max.