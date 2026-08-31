Coquimbo Unido recibe el primer mazazo tras incidentes ante Huachipato: “Se ha tomado la decisión…”

Coquimbo Unido recibió su primer castigo tras los graves incidentes ocurridos la noche del domingo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde una serie de bombas de estruendo lanzadas desde la galería terminaron impactando al arquero de Huachipato, Christian Bravo. Los desordenes provocaron la suspensión definitiva del encuentro, y mientras el conjunto Pirata espera la resolución del Tribunal de Disciplina, las autoridades tomaron una rápida decisión.

Y es que la Delegación Presidencial de Coquimbo decidió no autorizar la venta de entradas para el duelo entre el elenco aurinegro y Deportes Concepción, por lo que el compromiso pendiente por la fecha 16 de la Liga de Primera deberá disputarse a puertas cerradas. La medida fue confirmada por el delegado presidencial regional, Víctor Pino, quien explicó que la determinación responde directamente a los graves hechos registrados ante Huachipato.

“Producto de los incidentes, se ha tomado la decisión de que el partido de este miércoles se jugará sin público”, resaltó, en diálogo con ADN Deportes, el Delegado Presidencial Regional de Coquimbo, Víctor Pino. “Adicionalmente, le solicitamos al club que adopte medidas de seguridad adicionales en los exteriores. Estas medidas se seguirán evaluando a futuro”, concluyó la autoridad.

De esta manera, Coquimbo Unido afrontará este miércoles 2 de septiembre su compromiso ante Deportes Concepción sin hinchas en el estadio, en un duelo programado para las 18:00 horas.

Lo que viene para Coquimbo Unido

El castigo llega mientras todavía está pendiente la determinación sobre el partido frente a Huachipato. El directorio de la ANFP deberá resolver qué ocurrirá con los minutos restantes del compromiso, que fue suspendido cuando los acereros ganaban por 1-0 a los 68 minutos. A ello se sumará el eventual castigo que pueda imponer posteriormente el Tribunal de Disciplina que va de uno a cinco partidos sin público, más una millonaria multa.