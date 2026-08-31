El durísimo castigo que arriesga Coquimbo Unido tras los graves incidentes ante Huachipato

El conjunto Pirata arriesga un severo castigo de partidos sin público tras la suspensión por incidentes del duelo ante Huachipato.

Coquimbo Unido arriesga un durísimo castigo luego de los graves incidentes protagonizados por un grupo de hinchas durante el duelo ante Huachipato en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El cotejo fue suspendido a los 68 minutos después de que una serie de bombas de estruendo fueran lanzadas desde el sector de la barra hacia el terreno de juego e impactaran a metros del arquero acerero Christian Bravo.

Los hechos ocurrieron mientras los hinchas del cuadro pirata celebraban el aniversario 68° de la institución con bengalas y fuegos de artificio. Sin embargo, la situación terminó en un escándalo cuando varias bombas de ruido dañaron severamente al guardameta visitante, quien quedó visiblemente afectado y debió recibir atención médica para luego ser trasladado hasta un centro asistencial.

Ante la gravedad de la situación y al no existir garantías para continuar con el encuentro, el árbitro Nicolás Gamboa decidió suspender el partidoo. El juez explicó que observó la explosión de tres o cuatro bombas cerca del arquero y que la situación también fue confirmada desde el VAR. “El arquero lamentablemente no puede continuar y, por su integridad, decidimos que el partido no continúe y se suspenda definitivamente”, señaló.

Ahora será trabajo del Tribunal de Disciplina de la ANFP analizar el informe arbitral y todos los antecedentes del caso. Coquimbo Unido queda bajo la lupa del artículo 66° del Código de Procedimientos y Penalidades, que contempla castigos para los clubes locales cuando existen hechos graves y falta de diligencia en las medidas de seguridad.

El castigo que arriesga Coquimbo Unido

Y el escenario que enfrenta el conjunto aurinegro es complejo. De acuerdo con la normativa, en los casos de hechos gravísimos y de probada negligencia del club local se contempla incluso la posibilidad de disputar entre uno y cinco partidos sin público. Si se aplica el máximo rigor, Coquimbo Unido podría verse obligado a jugar los próximos cinco encuentros como local en el Francisco Sánchez Rumoroso a puertas cerradas.

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Pero el castigo no terminaría ahí. También se contemplan multas económicas que pueden alcanzar las 500 UF, además de medidas como restricciones de ingreso, prohibición de acceso a determinados grupos y bloqueo de RUT para los responsables identificados.

El propio Coquimbo Unido ya reaccionó a lo ocurrido y condenó públicamente el comportamiento de los responsables. La institución ofreció disculpas a Huachipato y especialmente a Christian Bravo, calificó los hechos como “delictuales” y anunció que buscará identificar a los involucrados para aplicarles el derecho de admisión y ejercer las acciones legales correspondientes.