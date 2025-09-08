La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile sumó un nuevo capítulo a su teleserie: Aníbal Mosa fulminó a los azules por no querer jugar la definición este 14 de septiembre.

Ante dicha situación, Cristián Caamaño reaccionó de inmediato. El periodista utilizó los micrófonos de Radio Agricultura para rechazar un punto en específico: una aseveración del presidente de Blanco y Negro.

En esta, el mandamás albo indicó: “Cuando hemos querido correr partidos, no lo han hecho y hemos ido a jugar“. Tal expresión colmó la paciencia del comentarista deportivo.

“Te postergaron un partido por el Centenario. No quisiste ir a Iquique ese fin de semana para jugar una pichanga con (Real) Valladolid que después no se terminó jugando“, comenzó señalando.

Luego, agregó: “Este partido se debió haber jugado en enero y la amenaza de la Garra Blanca obligó a suspenderlo por un tema de seguridad. Y (Aníbal) Mosa no dijo nada. Entonces, no empecemos cuando tenemos tejado de vidrio“.

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile debe jugarse el 14 de septiembre. ¿Será suspendida?

Su crítica a Colo Colo y Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador le entregó una solución -un tanto tardía- a los archirrivales. Para él, se pudo evitar todo el problema si se hubiesen acordado las condiciones al comienzo de la temporada.

“En ningún momento Colo Colo y la U pusieron el grito y dijeron: ‘¿Sabes qué, compadre? No voy a jugar en medio del campeonato, necesito jugar la fecha. Estoy peleando el título y la Sudamericana o Libertadores’“, cerró.