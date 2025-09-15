Colo Colo tuvo una tarde para el olvido en el Estadio Santa Laura el día de ayer, donde Universidad de Chile le hizo precio y lo derrotó por 3-0 en la Supercopa, compromiso que bien podría haber terminado con una cantidad de goles más abultadas.

Uno que sabe lo que es defender la U en el pecho y a la Selección Chilena es Marcos González, ex jugador quien en su cuenta oficial de Instagram analizó lo sucedido: “Universidad de Chile atropelló a Colo Colo, en todo lo que sea estadística”, dijo.

Ortiz sufrió en su debut con Colo Colo. | Foto: Photosport

De ahí en más, el ex seleccionado apuntó sus dardos a Fernando Ortiz: “Yo pensé que, con Ortiz, que tanto se habló de la metodología, los entrenamientos dobles, que ya no entrenaban 30 minutos, sino que dos horas y yo dije ‘ah, van a llegar renovados’”, abrió.

“Pero el único cambio que hizo fue que sacó a Arturo Vidal y lo metió en el segundo tiempo”, complementó sobre los cambios reales que tuvo el Cacique a la hora de pararse frente a Universidad de Chile.

En el cierre, reflexiona diciendo que “Cuál es el verso que le están vendiendo al fútbol chileno. Si llega un DT nuevo es para que marque diferencia, pero nos hemos acostumbrado a que los refuerzos son de mitad de tabla para abajo”, remató.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo tendrá harto tiempo para preparar su regreso a las canchas, toda vez que el Cacique volverá a disputar un encuentro el viernes 26 de septiembre a las 7 de la tarde, día y hora en donde debe recibir la visita de Deportes Iquique en el Estadio Monumental.