Deportes Limache dio un paso gigantesco en la Copa Chile y quedó a 90 minutos de una hazaña histórica luego de vencer 2-0 a Deportes La Serena en la semifinal de ida del certamen que entrega un cupo a Copa Libertadores.

El conjunto ‘Tomatero’, que está seriamente complicado con el descenso en la Liga de Primera, sigue viviendo una realidad paralela de ensueño en la Copa Chile. En el sintético del Lucio Fariña, los limachinos superaron con claridad a los ‘papayeros’ quienes siguen sin enmendar el rumbo en la temporada.

Luis Guerra marcó el 1-0 para Deportes Limache (Photosport).

El elenco del interior de la región de Valparaíso se impuso gracias a las anotaciones de Luis Guerra (55’) quien aprovechó los espacios dentro del área para definir con un remate ajustado, y de César Pinares (90’+2) quien clavó un perfecto tiro libre.

Con este resultado, Limache quedó muy cerca de llegar a la final de Copa Chile y soñar con el primer título de su historia en el profesionalismo. El duelo de vuelta se jugará el próximo domingo 12 de octubre a las 15:00 horas en el estadio La Portada.

En tanto, la otra llave de semifinales entre Audax Italiano y Huachipato, se disputará entre el 29 de septiembre y 5 de octubre. La ida será en La Florida y la revancha en Talcahuano.

Revisa los goles de Deportes Limache en Copa Chile