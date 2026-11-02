Deportes Limache vs. Audax Italiano en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 26 del Campeonato Nacional

Deportes Limache recibe a Audax Italiano este lunes 2 de noviembre desde las 18:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Limache se metió en la pelea por meterse entre los mejores y no quiere bajar el ritmo justo ahora. Audax, en cambio, llega con la urgencia de cortar una racha de empates que no le alcanza para despegarse de la mitad de la tabla hacia abajo.
Son apenas 11 puntos los que separan a ambos en la tabla, pero el presente futbolístico de cada uno cuenta una historia distinta: uno pelea arriba, el otro trata de no complicarse más de la cuenta.
La actualidad de ambos equipos
Deportes Limache llega entonado después de ganar afuera ante Universidad de Concepción, un resultado que lo sostiene en la quinta posición con 37 puntos. Antes de eso había sumado un empate ante Palestino y una derrota ajustada frente a Unión La Calera, pero el triunfo más reciente le devolvió el envión en un tramo clave del campeonato.
Audax Italiano, en el puesto 12 con 30 unidades, viene de dos empates seguidos, 1-1 ante Universidad Católica y 1-1 como local frente a Huachipato. No pierde, pero tampoco logra cerrar los partidos, y esa falta de contundencia lo mantiene lejos de meterse en la pelea de arriba.
El historial entre Deportes Limache y Audax Italiano
El historial reciente entre ambos está parejo: de los últimos tres cruces hubo una victoria para cada lado y un empate, con Limache como el que más goles convirtió en la suma total. El antecedente más cercano terminó 2-2, mientras que en el cruce anterior Limache había goleado 4-0 como local, después de haber caído 3-1 en el enfrentamiento previo a ese.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Audax Italiano vs. Deportes Limache
|2-2
|Primera División
|11/08/2025
|Deportes Limache vs. Audax Italiano
|4-0
|Primera División
|08/03/2025
|Audax Italiano vs. Deportes Limache
|3-1
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 18:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Max, TNT Sports
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Deportes Concepción vs. Palestino — lunes 2 de noviembre, 20:30 hs
En síntesis
- Deportes Limache y Audax Italiano se enfrentan este lunes 2 de noviembre por la fecha 26 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Max y TNT Sports.
- Deportes Limache suma 37 puntos en el torneo.
- Audax Italiano suma 30 puntos en el torneo.