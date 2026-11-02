Deportes Limache vs. Audax Italiano en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 26 del Campeonato Nacional

Deportes Limache y Audax Italiano se enfrentan este lunes 2 de noviembre, por la fecha 26 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Deportes Limache recibe a Audax Italiano este lunes 2 de noviembre desde las 18:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional. Limache se metió en la pelea por meterse entre los mejores y no quiere bajar el ritmo justo ahora. Audax, en cambio, llega con la urgencia de cortar una racha de empates que no le alcanza para despegarse de la mitad de la tabla hacia abajo.

Son apenas 11 puntos los que separan a ambos en la tabla, pero el presente futbolístico de cada uno cuenta una historia distinta: uno pelea arriba, el otro trata de no complicarse más de la cuenta.

La actualidad de ambos equipos

Deportes Limache llega entonado después de ganar afuera ante Universidad de Concepción, un resultado que lo sostiene en la quinta posición con 37 puntos. Antes de eso había sumado un empate ante Palestino y una derrota ajustada frente a Unión La Calera, pero el triunfo más reciente le devolvió el envión en un tramo clave del campeonato.

Audax Italiano, en el puesto 12 con 30 unidades, viene de dos empates seguidos, 1-1 ante Universidad Católica y 1-1 como local frente a Huachipato. No pierde, pero tampoco logra cerrar los partidos, y esa falta de contundencia lo mantiene lejos de meterse en la pelea de arriba.

El historial entre Deportes Limache y Audax Italiano

El historial reciente entre ambos está parejo: de los últimos tres cruces hubo una victoria para cada lado y un empate, con Limache como el que más goles convirtió en la suma total. El antecedente más cercano terminó 2-2, mientras que en el cruce anterior Limache había goleado 4-0 como local, después de haber caído 3-1 en el enfrentamiento previo a ese.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/04/2026 Audax Italiano vs. Deportes Limache 2-2 Primera División 11/08/2025 Deportes Limache vs. Audax Italiano 4-0 Primera División 08/03/2025 Audax Italiano vs. Deportes Limache 3-1 Primera División

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Horario del partido

Chile: 18:00 hs

Por dónde ver el partido

Chile: Max, TNT Sports

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la fecha

Deportes Concepción vs. Palestino — lunes 2 de noviembre, 20:30 hs

En síntesis