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Campeonato Nacional

Dónde ver EN VIVO Cobresal vs. Everton por la fecha 26 del Campeonato Nacional: TV y streaming online

Cobresal y Everton se enfrentan este domingo 1 de noviembre, por la fecha 26 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Cobresal vs. Everton, Campeonato Nacional
Cobresal vs. Everton, Campeonato Nacional

Cobresal recibe a Everton este domingo 1 de noviembre desde las 15:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Cobresal viene de empatar 1-1 como visitante ante O'Higgins. El equipo ocupa el puesto 15 con 23 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Universidad de Concepción.

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Everton perdió 1-4 como visitante ante U de Chile en la fecha anterior. Everton está 6° en la tabla con 36 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Deportes La Serena.

El historial entre Cobresal y Everton

Cobresal y Everton se enfrentaron 38 veces en los últimos años: 10 triunfos de Cobresal, 14 de Everton y 15 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
26/04/2026Everton vs. Cobresal3-1Primera División
09/11/2025Cobresal vs. Everton1-2Primera División
24/05/2025Everton vs. Cobresal2-2Primera División
05/10/2024Cobresal vs. Everton2-1Primera División
12/05/2024Everton vs. Cobresal3-3Primera División
28/08/2023Everton vs. Cobresal2-2Primera División
05/03/2023Cobresal vs. Everton3-2Primera División
09/10/2022Everton vs. Cobresal3-3Primera División
09/05/2022Cobresal vs. Everton0-0Primera División
07/11/2021Cobresal vs. Everton2-2Primera División

Horario del partido

  • Chile: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Canal 13, Max, TNT SPORTS Premium

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Huachipato vs. Deportes La Serena — domingo 1 de noviembre, 12:00 hs
  • Universidad Católica vs. U de Chile — domingo 1 de noviembre, 12:30 hs
  • Deportes Limache vs. Audax Italiano — lunes 2 de noviembre, 18:00 hs
  • Deportes Concepción vs. Palestino — lunes 2 de noviembre, 20:30 hs

En síntesis

  • Cobresal y Everton se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la fecha 26 del Campeonato Nacional.
  • El partido se transmitirá por Canal 13, Max y TNT SPORTS Premium.
  • Cobresal suma 23 puntos en el torneo.
  • Everton suma 36 puntos en el torneo.
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