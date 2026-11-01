Dónde ver EN VIVO Cobresal vs. Everton por la fecha 26 del Campeonato Nacional: TV y streaming online

Cobresal recibe a Everton este domingo 1 de noviembre desde las 15:00 hora de Chile. El encuentro corresponde a la fecha 26 del Campeonato Nacional.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Cobresal viene de empatar 1-1 como visitante ante O'Higgins. El equipo ocupa el puesto 15 con 23 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Universidad de Concepción.
Everton perdió 1-4 como visitante ante U de Chile en la fecha anterior. Everton está 6° en la tabla con 36 puntos. Antes ganó 3-2 como local ante Deportes La Serena.
El historial entre Cobresal y Everton
Cobresal y Everton se enfrentaron 38 veces en los últimos años: 10 triunfos de Cobresal, 14 de Everton y 15 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Everton vs. Cobresal
|3-1
|Primera División
|09/11/2025
|Cobresal vs. Everton
|1-2
|Primera División
|24/05/2025
|Everton vs. Cobresal
|2-2
|Primera División
|05/10/2024
|Cobresal vs. Everton
|2-1
|Primera División
|12/05/2024
|Everton vs. Cobresal
|3-3
|Primera División
|28/08/2023
|Everton vs. Cobresal
|2-2
|Primera División
|05/03/2023
|Cobresal vs. Everton
|3-2
|Primera División
|09/10/2022
|Everton vs. Cobresal
|3-3
|Primera División
|09/05/2022
|Cobresal vs. Everton
|0-0
|Primera División
|07/11/2021
|Cobresal vs. Everton
|2-2
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Canal 13, Max, TNT SPORTS Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Huachipato vs. Deportes La Serena — domingo 1 de noviembre, 12:00 hs
- Universidad Católica vs. U de Chile — domingo 1 de noviembre, 12:30 hs
- Deportes Limache vs. Audax Italiano — lunes 2 de noviembre, 18:00 hs
- Deportes Concepción vs. Palestino — lunes 2 de noviembre, 20:30 hs
En síntesis
- Cobresal y Everton se enfrentan este domingo 1 de noviembre por la fecha 26 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Canal 13, Max y TNT SPORTS Premium.
- Cobresal suma 23 puntos en el torneo.
- Everton suma 36 puntos en el torneo.