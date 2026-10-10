Dónde ver EN VIVO Deportes Limache vs. Palestino por la fecha 24 del Campeonato Nacional: TV y streaming online

La pelea por meterse entre los mejores del Campeonato Nacional tiene un capítulo más este domingo 11 de octubre, cuando Deportes Limache reciba a Palestino con apenas tres puntos de diferencia entre ambos.
Quinto contra cuarto, con 33 y 36 unidades respectivamente, el que gane puede meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba a falta de pocas fechas.
Horario del partido
- Chile: 20:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Max, TNT SPORTS Premium
La actualidad de ambos equipos
Deportes Limache llega golpeado tras caer 0-1 como visitante ante Unión La Calera, un resultado que cortó una racha positiva: antes había goleado 3-0 a Cobresal y superado 2-0 a Ñublense, ambos de local. El quinto lugar lo tiene a tiro de los puestos de clasificación continental, por lo que no puede permitirse otro tropiezo en casa.
Palestino viene de perder 2-3 con Universidad Católica jugando en su cancha, un golpe duro después de haber ganado 2-1 ante Universidad de Concepción. Antes de esa racha había caído 0-2 como visitante frente a Cobresal. Con 36 puntos y el cuarto puesto, el equipo necesita cortar la irregularidad para no perder terreno en la tabla.
El historial entre Deportes Limache y Palestino
La historia reciente entre estos dos equipos tiene un claro dominador: Palestino ganó cinco de los seis enfrentamientos y el restante terminó en empate. Deportes Limache no conoce la victoria en esta serie y la diferencia de gol lo confirma, 11 tantos a favor de Palestino contra apenas 5 del local.
El antecedente más cercano fue un 3-2 para Palestino en mayo, y el empate 1-1 de marzo es el único resultado que Limache pudo rescatar en los últimos cruces.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/05/2026
|Palestino vs. Deportes Limache
|3-2
|Copa de la Liga
|12/04/2026
|Palestino vs. Deportes Limache
|1-0
|Primera División
|26/03/2026
|Deportes Limache vs. Palestino
|1-1
|Copa de la Liga
|03/11/2025
|Palestino vs. Deportes Limache
|2-1
|Primera División
|18/05/2025
|Deportes Limache vs. Palestino
|0-1
|Primera División
|09/04/2023
|Deportes Limache vs. Palestino
|1-3
|Copa Chile
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Cobresal vs. Universidad de Concepción — sábado 10 de octubre, 15:00 hs
- Huachipato vs. O'Higgins — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Universidad Católica vs. Audax Italiano — sábado 10 de octubre, 20:00 hs
- Everton vs. La Serena — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
- Coquimbo vs. Colo-Colo — domingo 11 de octubre, 15:00 hs
- Deportes Concepción vs. Unión La Calera — domingo 11 de octubre, 17:30 hs
En síntesis
- Deportes Limache y Palestino se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 24 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
- Deportes Limache suma 33 puntos en el torneo.
- Palestino suma 36 puntos en el torneo.