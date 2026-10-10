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Campeonato Nacional

Dónde ver EN VIVO Deportes Limache vs. Palestino por la fecha 24 del Campeonato Nacional: TV y streaming online

Deportes Limache y Palestino se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la fecha 24 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Deportes Limache vs. Palestino, Campeonato Nacional
Deportes Limache vs. Palestino, Campeonato Nacional

La pelea por meterse entre los mejores del Campeonato Nacional tiene un capítulo más este domingo 11 de octubre, cuando Deportes Limache reciba a Palestino con apenas tres puntos de diferencia entre ambos.

Quinto contra cuarto, con 33 y 36 unidades respectivamente, el que gane puede meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba a falta de pocas fechas.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • Chile: 20:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Max, TNT SPORTS Premium

La actualidad de ambos equipos

Deportes Limache llega golpeado tras caer 0-1 como visitante ante Unión La Calera, un resultado que cortó una racha positiva: antes había goleado 3-0 a Cobresal y superado 2-0 a Ñublense, ambos de local. El quinto lugar lo tiene a tiro de los puestos de clasificación continental, por lo que no puede permitirse otro tropiezo en casa.

Palestino viene de perder 2-3 con Universidad Católica jugando en su cancha, un golpe duro después de haber ganado 2-1 ante Universidad de Concepción. Antes de esa racha había caído 0-2 como visitante frente a Cobresal. Con 36 puntos y el cuarto puesto, el equipo necesita cortar la irregularidad para no perder terreno en la tabla.

El historial entre Deportes Limache y Palestino

La historia reciente entre estos dos equipos tiene un claro dominador: Palestino ganó cinco de los seis enfrentamientos y el restante terminó en empate. Deportes Limache no conoce la victoria en esta serie y la diferencia de gol lo confirma, 11 tantos a favor de Palestino contra apenas 5 del local.

El antecedente más cercano fue un 3-2 para Palestino en mayo, y el empate 1-1 de marzo es el único resultado que Limache pudo rescatar en los últimos cruces.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/05/2026Palestino vs. Deportes Limache3-2Copa de la Liga
12/04/2026Palestino vs. Deportes Limache1-0Primera División
26/03/2026Deportes Limache vs. Palestino1-1Copa de la Liga
03/11/2025Palestino vs. Deportes Limache2-1Primera División
18/05/2025Deportes Limache vs. Palestino0-1Primera División
09/04/2023Deportes Limache vs. Palestino1-3Copa Chile

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Cobresal vs. Universidad de Concepción — sábado 10 de octubre, 15:00 hs
  • Huachipato vs. O'Higgins — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Universidad Católica vs. Audax Italiano — sábado 10 de octubre, 20:00 hs
  • Everton vs. La Serena — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
  • Coquimbo vs. Colo-Colo — domingo 11 de octubre, 15:00 hs
  • Deportes Concepción vs. Unión La Calera — domingo 11 de octubre, 17:30 hs

En síntesis

  • Deportes Limache y Palestino se enfrentan este domingo 11 de octubre por la fecha 24 del Campeonato Nacional.
  • El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
  • Deportes Limache suma 33 puntos en el torneo.
  • Palestino suma 36 puntos en el torneo.
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