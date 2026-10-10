Dónde ver EN VIVO Universidad Católica vs. Audax Italiano por la fecha 24 del Campeonato Nacional: TV y streaming online

Universidad Católica es local ante Audax Italiano este sábado 10 de octubre por la 24ª jornada del Campeonato Nacional.
Universidad Católica llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Audax Italiano tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- Chile: 20:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Max, TNT SPORTS Premium
La actualidad de ambos equipos
Universidad Católica viene de ganar 3-2 como visitante ante Palestino. El equipo ocupa el puesto 2 con 42 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Everton.
Audax Italiano ganó 1-0 como local ante O'Higgins en la fecha anterior. Audax Italiano está 12° en la tabla con 28 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Deportes Concepción.
El historial entre Universidad Católica y Audax Italiano
Universidad Católica y Audax Italiano se enfrentaron 69 veces en los últimos años: 36 triunfos de Universidad Católica, 21 de Audax Italiano y 12 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|11/04/2026
|Audax Italiano vs. Universidad Católica
|3-4
|Primera División
|20/07/2025
|Audax Italiano vs. Universidad Católica
|1-1
|Primera División
|17/02/2025
|Universidad Católica vs. Audax Italiano
|3-1
|Primera División
|18/08/2024
|Audax Italiano vs. Universidad Católica
|2-1
|Primera División
|17/03/2024
|Universidad Católica vs. Audax Italiano
|0-0
|Primera División
|05/08/2023
|Universidad Católica vs. Audax Italiano
|0-2
|Primera División
|07/03/2023
|Audax Italiano vs. Universidad Católica
|3-2
|CONMEBOL Sudamericana
|18/02/2023
|Audax Italiano vs. Universidad Católica
|1-2
|Primera División
|31/10/2022
|Universidad Católica vs. Audax Italiano
|0-0
|Primera División
|20/08/2022
|Universidad Católica vs. Audax Italiano
|3-0
|Copa Chile
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Cobresal vs. Universidad de Concepción — sábado 10 de octubre, 15:00 hs
- Huachipato vs. O'Higgins — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
- Everton vs. La Serena — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
- Coquimbo vs. Colo-Colo — domingo 11 de octubre, 15:00 hs
- Deportes Concepción vs. Unión La Calera — domingo 11 de octubre, 17:30 hs
- Deportes Limache vs. Palestino — domingo 11 de octubre, 20:00 hs
En síntesis
- Universidad Católica y Audax Italiano se enfrentan este sábado 10 de octubre por la fecha 24 del Campeonato Nacional.
- El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
- Universidad Católica suma 42 puntos tras vencer a Palestino, Everton y O'Higgins.
- Audax Italiano suma 28 puntos en el torneo.