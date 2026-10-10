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Campeonato Nacional

Dónde ver EN VIVO Universidad Católica vs. Audax Italiano por la fecha 24 del Campeonato Nacional: TV y streaming online

Universidad Católica y Audax Italiano se enfrentan este sábado 10 de octubre, por la fecha 24 del Campeonato Nacional. Los detalles de la televisación.

Universidad Catolica vs. Audax, Campeonato Nacional
Universidad Catolica vs. Audax, Campeonato Nacional

Universidad Católica es local ante Audax Italiano este sábado 10 de octubre por la 24ª jornada del Campeonato Nacional.

Universidad Católica llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Audax Italiano tratará de dar el golpe.

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Horario del partido

  • Chile: 20:00 hs

Por dónde ver el partido

  • Chile: Max, TNT SPORTS Premium

La actualidad de ambos equipos

Universidad Católica viene de ganar 3-2 como visitante ante Palestino. El equipo ocupa el puesto 2 con 42 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Everton.

Audax Italiano ganó 1-0 como local ante O'Higgins en la fecha anterior. Audax Italiano está 12° en la tabla con 28 puntos. Antes ganó 1-0 como visitante ante Deportes Concepción.

El historial entre Universidad Católica y Audax Italiano

Universidad Católica y Audax Italiano se enfrentaron 69 veces en los últimos años: 36 triunfos de Universidad Católica, 21 de Audax Italiano y 12 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
11/04/2026Audax Italiano vs. Universidad Católica3-4Primera División
20/07/2025Audax Italiano vs. Universidad Católica1-1Primera División
17/02/2025Universidad Católica vs. Audax Italiano3-1Primera División
18/08/2024Audax Italiano vs. Universidad Católica2-1Primera División
17/03/2024Universidad Católica vs. Audax Italiano0-0Primera División
05/08/2023Universidad Católica vs. Audax Italiano0-2Primera División
07/03/2023Audax Italiano vs. Universidad Católica3-2CONMEBOL Sudamericana
18/02/2023Audax Italiano vs. Universidad Católica1-2Primera División
31/10/2022Universidad Católica vs. Audax Italiano0-0Primera División
20/08/2022Universidad Católica vs. Audax Italiano3-0Copa Chile

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Cobresal vs. Universidad de Concepción — sábado 10 de octubre, 15:00 hs
  • Huachipato vs. O'Higgins — sábado 10 de octubre, 17:30 hs
  • Everton vs. La Serena — domingo 11 de octubre, 12:30 hs
  • Coquimbo vs. Colo-Colo — domingo 11 de octubre, 15:00 hs
  • Deportes Concepción vs. Unión La Calera — domingo 11 de octubre, 17:30 hs
  • Deportes Limache vs. Palestino — domingo 11 de octubre, 20:00 hs

En síntesis

  • Universidad Católica y Audax Italiano se enfrentan este sábado 10 de octubre por la fecha 24 del Campeonato Nacional.
  • El partido se transmitirá por Max y TNT SPORTS Premium.
  • Universidad Católica suma 42 puntos tras vencer a Palestino, Everton y O'Higgins.
  • Audax Italiano suma 28 puntos en el torneo.
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