VIDEO | Se suspende Coquimbo Unido vs. Huachipato: bombas de estruendo alcanzan a jugador

Christian Bravo tuvo que dirigirse hacia un centro asistencial. El portero del elenco de Talcahuano sufrió problemas auditivos.

Una delicada situación se vivió en el compromiso entre Coquimbo Unido y Huachipato en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. En el minuto 68 del encuentro, bombas de estruendo alcanzaron a un jugador del visitante.

Con el marcador a favor del forastero, el portero Christian Bravo sufrió con el ruido de las detonaciones y el partido fue suspendido. Así lo determinó el juez central, Nicolás Gamboa.

Tras dicha decisión, el guardavallas se dirigió hacia un centro asistencial acusando problemas de audición. Aún no se resuelve qué sucederá con el resto del enfrentamiento.

Cabe consignar que antes de la definición, Huachipato se mantenía 1-0 arriba con gol anotado por Sergio Núñez en el minuto 65. Tras un garrafal error del rival, decretó el único tanto transitorio.

VIDEO: Coquimbo Unido vs. Huachipato suspendido por bomba de estruendo