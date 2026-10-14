El sueño pendiente del Cristian Fabbiani con el fútbol chileno: “Algún día voy a dirigir a…”

El recordado exdelantero y hoy entrenador argentino conversó con Bolavip Chile donde confesó su sueño de dirigir algún día en Palestino.

Apenas 27 partidos y 18 goles en una temporada, le bastaron a Cristian Fabbiani en el fútbol chileno para dejar una huella imborrable en Palestino. El recordado ‘Ogro’ lleva al elenco árabe en la sangre y pese al tiempo transcurrido, reconoce que su sueño es volver a La Cisterna, pero esta vez como entrenador.

“Imagínate que cuando yo hice el gol en la cancha de Boca, en el primer partido cuando volví de Chile, la polera de abajo era de Palestino”, revela el exdelantero al atender el llamado de Bolavip, mientras espera una nueva oportunidad para dirigir tras un breve paso por el fútbol de Macedonia.

En 2004, Fabbiani jugó en Palestino donde anotó 18 goles en 27 partidos (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images).

¿Sueña con volver alguna vez a Palestino?

Y ojalá que sí, algún día pueda dirigir a Palestino, porque bueno, todos saben que mis raíces con Palestino son fuertes. Gracias a Dios le está yendo bien con el técnico actual. Así que nada, en algún momento yo creo que se me va a dar la oportunidad de estar ahí. Imagínate que hace poquito vinieron las cadetes de Palestino, y eran como 50 e invité a toda la gente a ver un partido de Deportivo Riestra. Imagínate que cuando yo hice el gol en la cancha de Boca, en el primer partido cuando volví de Chile, la polera de abajo era de Palestino. Así que nada, siempre Palestino está presente.

¿Y asumiría en un club del fútbol chileno si lo llaman?

Mira, hace poquito me llamaron de Unión La Calera. Estuve también cerca de Deportes Concepción en su momento. Así que siempre el fútbol chileno está ahí presente.

¿Le seduce este mercado?

Es que bueno, es un país ordenado para vivir también, no es solamente el fútbol. Yo creo que también lo que a uno motiva al día de mañana es el orden con el que se vive en Chile, y el orden que tiene el fútbol chileno a la hora de los pagos. Eso es fundamental.

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¿Se pasa muy mal en Argentina con el tema de los pagos?

Sí, acá en Argentina te pagan un mes y cuatro meses no y uno sí. La verdad que para mí no es tan complicado, pero para el cuerpo técnico, lo sufre mucho cuando no te pagan todos los meses seguidos. Es difícil. Uno que jugó tanto tiempo puede subsistir, pero mi cuerpo técnico a veces se complica. Entonces uno siempre necesita ir a clubes serios, porque la verdad que se hace muy difícil para el día a día.

En Argentina, el ‘Ogro’ dirigió a Fénix, Riestra, Merlo y Newell’s (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images).

Hace unos meses asumió en un club de Macedonia, pero luego rescindió contrato ¿Qué pasó?

Ya se terminó. Yo en realidad fui, primero porque el equipo de Macedonia jugaba la Champions, jugamos la Champions, y después fui porque saqué el carnet UEFA, que es muy complicado sacarlo. Ahora estoy habilitado para dirigir cualquier parte del mundo. Y bueno, tengo el de Conmebol y UEFA, que es muy complicado, porque piden un montón de requisitos. Así que por suerte lo tengo habilitado. Ir a jugar la Champions estuvo muy bueno por la experiencia.

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¿Ese nivel de Europa, cambia mucho con Sudamérica?

En sí, el fútbol en el mundo es igual, lo único que cambia son las canchas, pero después la pelota sigue siendo redonda. Y si vos tenés buenos jugadores, vas a jugar bien. Si tenés más o menos, te la tenés que rebuscar. Entonces estuve seis meses allá, que la verdad que me hicieron crecer un montón.

¿Y ahora, en qué está su carrera como entrenador?

Ahora esperando a ver a dónde voy a dirigir. Gracias a Dios tuve un montón de propuestas, pero necesito también que a dónde me toque ir, que sea serio.