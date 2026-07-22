Primera B: programación de la fecha 17 con ocho partidos que serán transmitidos por TV

Luego de la suspensión de la fecha 16 debido al intenso temporal que afectó a gran parte del país, la Primera B finalmente volverá a la acción este fin de semana.
La segunda rueda de la división de plata del fútbol chileno llega en un momento clave de la temporada, con varios equipos peleando por el ascenso y otros buscando escapar de los últimos puestos de la tabla.
Además, la ANFP ya confirmó la programación de la jornada, que contará con ocho partidos con transmisión por televisión, permitiendo a los hinchas seguir gran parte de la acción del Ascenso.
Tras un mes y medio de receso, vuelve a rodar el balón en la Primera B | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport
Los partidos de Primera B que van por TNT Sports y TNT Sports Premium:
Viernes 24 de julio
20:30 horas | Deportes Iquique vs. Deportes Temuco – TNT SPORTS y HBO MAX.
Sábado 25 de julio
Sábado 25 de julio
12:30 horas | Santiago Wanderers vs. Unión San Felipe – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
15:00 horas | Curicó Unido vs. San Luis – TNT SPORTS y HBO MAX.
17:30 horas | Cobreloa vs. Deportes Santa Cruz – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
Domingo 26 de julio
12:30 horas | Deportes Puerto Montt vs. Deportes Antofagasta – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.
12:30 horas | Rangers vs. Deportes Copiapó – TNT SPORTS y HBO MAX.
17:30 horas | San Marcos de Arica vs. Magallanes – TNT SPORTS y HBO MAX.
Lunes 27 de julio
19:00 horas | Unión Española vs. Deportes Recoleta – TNT SPORTS PREMIUM y HBO MAX.