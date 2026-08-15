Deportes Limache y Universidad de Chile se enfrentan este sábado por la Fecha 19 de la Liga de Primera.

Universidad de Chile enfrenta este sábado a Deportes Limache por la Fecha 19 de la Liga de Primera, en un partido clave para los azules en su objetivo de seguir en la pelea por el título. El encuentro se disputará en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.

La U llega como segundo en la tabla de posiciones con 33 puntos, a 12 unidades del líder Colo Colo, que suma 45. El conjunto azul dirigido por Fernando Gago necesita imperiosamente un triunfo para mantener la presión sobre el Cacique y no perder terreno en la parte alta de la tabla, a una semana del Superclásico.

Deportes Limache, en tanto, ocupa el octavo lugar con 24 puntos y llega con confianza después de conseguir una importante victoria como visitante ante O’Higgins en Rancagua. El Tomate Mecánico buscará aprovechar su buen momento para dar otro golpe ante uno de los candidatos al título.

En la primera rueda, la U y Limache igualaron 2-2 en el Estadio Nacional (Photosport).

A qué hora juegan Limache vs. U. de Chile

Universidad de Chile y Deportes Limache se enfrentarán este sábado desde las 17:30 horas, en el Estadio Lucio Fariña de Quillota. Los azules buscarán sumar tres puntos que les permitan acercarse al líder del campeonato.

Dónde ver EN VIVO Limache vs. U. de Chile

El partido entre Deportes Limache y Universidad de Chile podrá seguirse EN VIVO por TNT Sports Premium en televisión. Además, quienes prefieran el streaming podrán verlo a través de HBO Max.

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Tabla de posiciones Liga de Primera