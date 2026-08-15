¿Va Igor Lichnovsky?: La formación de Universidad de Chile para visitar a Deportes Limache por la Fecha 19

Con el regreso de Lucas Barrera en el once estelar, los azules visitarán a Limache este sábado con la misión de recortar distancia a Colo Colo.

Universidad de Chile tiene prácticamente confirmada su formación para visitar este sábado a Deportes Limache por la Fecha 19 de la Liga de Primera. El duelo se disputará en el sintético del estadio Lucio Fariña de Quillota, donde los azules buscarán sumar tres puntos para recortarle la distancia a Colo Colo en la cima de la tabla.

En ese sentido, el técnico Fernando Gago apostará por repetir prácticamente el mismo equipo que la semana pasada derrotó a Palestino. La única modificación estará en el mediocampo, donde Lucas Barrera volverá a la titularidad en lugar del refuerzo Tobías Reinhart.

Entre las principales novedades está la ausencia de Franco Calderón. El defensor argentino no fue citado para el compromiso y todo apunta a que su ciclo en Universidad de Chile está llegando a su fin, ya que tendría prácticamente acordada su partida a Independiente de Avellaneda.

Tampoco estará disponible Israel Poblete, quien quedó fuera de la convocatoria debido a una lesión. A ellos se suma Igor Lichnovsky, el último refuerzo de los azules, quien todavía no aparece entre los citados por Fernando Gago.

El once titular de la U ante Limache

De esta manera, Universidad de Chile formará ante Deportes Limache con Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez, Marcelo Morales; Lucas Barrera, Charles Aránguiz, Agustín Arce; Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Lucas Assadi.

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El choque entre azules y tomateros, se jugará desde las 17:30 horas y será transmitido en TV por la señal Premium de TNT Sports y en streaming por HBO Max.