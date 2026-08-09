¡Con una tremenda sorpresa! Universidad de Chile confirmó la formación titular ante Palestino

Fernando Gago confirmó el once estelar para enfrentar a Palestino por la Fecha 18, donde uno de los refuerzos será titular en el Nacional.

Universidad de Chile confirmó su formación para recibir a Palestino por la Fecha 18 de la Liga de Primera. Los azules buscarán quedarse con los tres puntos en el Estadio Nacional para mantener la diferencia de 12 unidades con Colo Colo en la parte alta de la tabla.

La gran sorpresa en el once de Fernando Gago es la presencia desde el primer minuto de Tobías Reinhart, uno de los recientes refuerzos de la U. El volante argentino recibió su CTI durante este viernes y, apenas unos días después de su llegada, tendrá su esperado estreno con la camiseta del Romántico Viajero.

Reinhart ocupará el lugar de Lucas Barrera, quien es baja para este compromiso por suspensión. Además, Gago vuelve a confiar en Lucas Assadi como titular, mientras que Matías Zaldivia retorna al equipo desde el inicio luego de superar una larga lesión.

Tobías Reinhart debutará en el once titular de Universidad de Chile.

La formación de Universidad de Chile

De esta manera, la U saldrá a la cancha con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia, Marcelo Morales en defensa; Tobías Reinhart, Charles Aránguiz, Agustín Arce en mediocampo; Lucas Assadi, Eduardo Vargas y Maximiliano Guerrero en delantera.

Universidad de Chile y Palestino se enfrentarán este domingo desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Los azules llegan con 30 puntos, y buscarán recortar la distancia con Colo Colo que llegó a 45 tras vencer a U. La Calera.

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