Francisco Meneghini se acerca a club de la Liga de Primera tras salir de U. de Chile

El DT de 38 años se mantiene sin acción tras su complejo adiós a Universidad de Chile. Se aproxima a Deportes Concepción.

La carrera de Francisco Meneghini puede tener un nuevo episodio. Luego de su polémica despedida en Universidad de Chile, el novel entrenador ya entabló contactos para volver a ejercer su labor.

Es que según indica Sabes Deportes, el DT de 38 años está en la mira de una institución de la Liga de Primera. Tiene una alternativa para regresar a la categoría de honor del país, aunque no hay nada firmado.

¿De qué equipo se trata? El medio citado asegura que Deportes Concepción concretó una conversación privada con el estratega argentino. El conjunto penquista baraja nombres ante su incertidumbre en la banca.

“Pero, ¿y Fernando Díaz? La posible continuidad del Nano de cara al próximo año no genera consenso total en el club, por lo cual la cúpula se encuentra estudiando opciones para reemplazarlo“, lanzó el sitio.

“Dicha reunión no cayó bien en muchos integrantes de Deportes Concepción, como plantel y evidentemente el actual cuerpo técnico, quienes ya se enteraron y consideran que no era el momento”, agregó.

Francisco Meneghini puede reemplazar a Fernando Díaz en Deportes Concepción. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Francisco Meneghini y su tormentosa salida de Universidad de Chile

Cabe consignar que el director técnico en cuestión logró dirigir a la escuadra azul por tan solo 70 días: estuvo al mando en siete compromisos oficiales. De ellos, ganó uno, empató en cuatro y cayó en dos.

¿Su último partido? El lunes 9 de marzo de 2026. Tras igualar 1-1 contra Universidad de Concepción, su contrato fue revisado y le dijo adiós a Universidad de Chile.