La carrera de un futbolista suele estar marcada por el éxito y el reconocimiento, pero para Mauricio Morales, los últimos años han sido una prueba de resistencia fuera de la cancha.

Quien fuera proyectado como una de las figuras de la cantera de Universidad de Chile, hoy atraviesa un presente complejo: se encuentra sin club y como agente libre tras su salida de la institución laica a finales de 2025.

En conversación con AS, el volante de 26 años abrió su corazón para revelar el momento más oscuro de su vida, que comenzó a principios de 2022. El volante confesó haber sido diagnosticado con depresión, una enfermedad que lo obligó a depender de antidepresivos y que transformó su rutina profesional en un suplicio.

“Algo que era tan cotidiano para mí, como ir a entrenar, se me empezó a hacer tremendamente difícil”, relató el jugador sobre el impacto de la salud mental en su rendimiento.

Mauro Morales en la U 2023

Volver a la vida La noticia más esperanzadora es su recuperación. Hace menos de un año, el futbolista logró superar la depresión y dejar los medicamentos, sintiendo que ha recuperado las ganas de competir.

Publicidad

“Hace menos de un año superé la depresión y también dejé los antidepresivos. Sentí que volví a la vida y que conecté nuevamente con mi propósito que es el fútbol”, afirmó con convicción.

Actualmente, Morales sigue entrenando por su cuenta a la espera de una oportunidad en el próximo mercado, con la mente clara y el espíritu renovado tras haber ganado el partido más difícil de su vida.

Mauro Morales y el fin de su etapa en la U

Tras pasos a préstamo por Unión La Calera y Magallanes, Morales no logró encontrar un lugar en el plantel de la U, sellando su salida definitiva del club de sus amores. A pesar del dolor, el jugador lo toma como un aprendizaje.

Publicidad

“Dentro de todo, lo tomé de buena manera, con sentimientos encontrados por todo lo que significa la U para mí, pero sé que esto es simplemente como una pausa para volver más fuerte en otro lugar. La U es algo muy especial, tiene mística y su gente la hace diferente”, cerró.