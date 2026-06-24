Fue vinculado a Colo Colo y la UC: Rubin Kazan presenta oferta por una de las figuras del fútbol chileno

El destacado rendimiento del jugador de O’Higgins sigue llamando la atención y desde el extranjero ya comenzaron a mover fichas.

El mercado de fichajes poco a poco comienza a tomar fuerza y varios futbolistas del medio local empiezan a aparecer en la carpeta de clubes extranjeros. Uno de ellos es Francisco González, quien se ha convertido en una de las principales figuras de O’Higgins durante esta temporada.

El extremo de 25 años ha tenido un año brillante entre la Liga de Primera 2026 y la Copa Sudamericana, siendo una de las piezas más importantes del cuadro celeste. Sus números lo respaldan: registra 11 goles y 12 asistencias en la primera parte de la campaña.

Su rendimiento incluso provocó que en las últimas semanas fuera relacionado con Colo Colo y Universidad Católica, equipos que habrían seguido de cerca su situación pensando en reforzar sus planteles.

Francisco González podría dar el salto de Chile a Europa | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

D esde Europa mueven fichas por Francisco González

Sin embargo, en las últimas horas apareció un nuevo actor y desde Rusia ya habrían dado un paso concreto por quedarse con el ex Defensa y Justicia.

Según informó la cuenta Mercado de Pases de Argentina, Rubin Kazan presentó una oferta formal por el futbolista. “La propuesta contempla la compra del 85% de su ficha”, señalaron desde el medio trasandino.

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Además, agregaron que “las conversaciones con O’Higgins están en marcha”, por lo que las próximas días podrían ser claves para conocer si la negociación avanza o queda solo en un interés.

Por ahora habrá que esperar qué ocurre con el futuro de González, quien podría vivir su primera experiencia en el fútbol europeo en caso de concretarse la operación.

En resumen…

Francisco González de O’Higgins vuelve a instalarse en el centro del mercado de fichajes y su futuro podría dar un giro importante durante las próximas semanas, luego de que Rubin Kazan de Rusia apareciera como un interesado en quedarse con sus servicios.