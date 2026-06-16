Sonó en la U y la UC: el refuerzo que ahora asoma en O’Higgins para la Copa Sudamericana y Liga de Primera

El mediocampista chileno, con pasado reciente en el interés de clubes grandes, analiza su futuro mientras pierde protagonismo en el fútbol argentino.

El mercado de fichajes en el fútbol chileno comienza a activarse de cara a la segunda rueda de la Liga de Primera 2026, donde los clubes ya trabajan en la búsqueda de refuerzos para potenciar sus planteles en la recta final del campeonato.

En ese escenario, varios nombres que militan en el extranjero vuelven a instalarse en la órbita del balompié criollo, y uno de esos casos es el de César Pérez, mediocampista chileno que actualmente defiende la camiseta de Defensa y Justicia en Argentina.

El volante de 23 años –que sonó en 2024 en Universidad de Chile y Universidad Católica– ha perdido protagonismo en El Halcón y en los últimos compromisos del Torneo Apertura fue considerado dentro de las convocatorias, aunque siempre como alternativa desde la banca.

César Pérez vivió una etapa de reinserción competitiva tras lesión que lo tuvo varios meses alejado de las canchas | FOTO: Marcelo Endelli/Getty Images

César Pérez aparece como alternativa para O’Higgins

A raíz de esto, según informó el medio El Rancagüino, el exseleccionado chileno no vería con malos ojos un eventual retorno al fútbol nacional.

De hecho, el citado medio reveló que el formado en Magallanes aparece ahora como una de las opciones que maneja O’Higgins para reforzarse de cara a la segunda parte de la temporada.

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En Rancagua valoran su experiencia en el extranjero y su perfil en el mediocampo, considerando que podría ser un aporte importante para la Copa Sudamericana.

De concretarse su llegada, el equipo dirigido por Lucas Bovaglio sumaría una pieza importante para afrontar la segunda rueda del campeonato y su desafío internacional.

En resumen…

César Pérez vuelve a aparecer en el radar del fútbol chileno en medio de su presente en Argentina, donde su situación abre la puerta a una posible llegada a O’Higgins de Rancagua en el próximo mercado de fichajes.