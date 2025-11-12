El defensor venezolano Bianneider Tamayo atraviesa el mejor momento desde su llegada a Chile. Cedido por Universidad de Chile a Unión Española, el zaguero ha logrado consolidarse como una pieza importante en los Hispanos, ganando minutos, confianza y protagonismo en la Liga de Primera 2025.

Tamayo, de tan solo 20 años, ha mostrado velocidad y una notable madurez en su juego, confirmando las proyecciones que lo situaban como uno de los talentos más prometedores de su país.

Su gran presente en el elenco de la comuna de Independencia no pasó desapercibido en el extranjero.

Bianneider Tamayo deberá volver a fin de año a la U | FOTO: Andres Pina/Photosport

Bianneider Tamayo es llamado a la Selección de Venezuela

La Federación Venezolana de Fútbol ha anunciado la convocatoria del joven zaguero para integrar la plantilla de la Selección de Venezuela.

Tamayo se sumará a la concentración de la Vinotinto para disputar los próximos amistosos internacionales ante Australia (el 14 de noviembre) y Canadá (el 18 de noviembre), ambos encuentros a disputarse en Estados Unidos.

Esta noticia ha tomado con especial atención al entorno del Romántico Viajero, que sigue atentamente su evolución durante este préstamo en Unión.

Por último, su llamado a la selección venezolana representa un importante paso en su desarrollo profesional y, al mismo tiempo, un enorme motivo de orgullo personal.

En síntesis…

Bianneider Tamayo, defensor venezolano perteneciente a Universidad de Chile y actualmente figura en Unión Española, fue convocado por la Selección de Venezuela para disputar dos amistosos en Estados Unidos.