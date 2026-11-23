El propietario de Unión Española lanzó un duro dardo contra la Corporación del club hispano por la polémica del cambio de nombre del recinto.

La polémica por el futuro nombre del estadio Santa Laura sumó un nuevo capítulo en Unión Española. El conflicto entre la sociedad anónima que administra al club y la Corporación Club Deportivo y Social Unión Española escaló luego de que se determinara que el recinto deberá pasar a llamarse Universidad SEK, debido a que la marca Santa Laura pertenece a la corporación.

La decisión generó rechazo entre los hinchas y también desde la propia corporación. Su presidente, Cristián Vizcaya, aseguró que cuentan con antecedentes para impedir que el tradicional nombre del estadio sea reemplazado.

La reacción de Jorge Segovia por el escándalo del Santa Laura

Ante este escenario, el propietario de Unión Española, Jorge Segovia, decidió salir al paso de las críticas y responsabilizó directamente a la corporación por la situación. A través de su cuenta de X, el empresario entregó su versión sobre el conflicto.

“La Corporación es la única culpable del cambio de nombre del estadio. Ellos registraron sin previo aviso la marca Santa Laura a su favor y, por tanto, no podemos usarlo”, escribió el dirigente.

Segovia también apuntó contra Vizcaya, cuestionando su vínculo con Trasandino de Los Andes, club del que es propietario y presidente. “Es a la vez propietario y presidente de Trasandino de Los Andes. Me parece una incongruencia absoluta por parte de este individuo decir que es hincha de Unión Española y a la vez ser presidente de otro equipo”, manifestó. Además, condenó los mensajes de amenazas y los actos de presión de algunos hinchas.

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“Aquellos que piensen que con amenazas o actos de fuerza van a condicionar nuestras decisiones pueden perder toda esperanza. Cada acción indebida será denunciada y perseguida por la justicia”, advirtió.

Finalmente, el empresario también tuvo palabras para el presente deportivo del equipo, que seguirá en Primera B durante 2027: “Soy el primer decepcionado por ello. El fútbol nunca es predecible”, cerró.

En síntesis…

Jorge Segovia responsabilizó a la Corporación de Unión Española por el cambio de nombre del estadio.

responsabilizó a la Corporación de por el cambio de nombre del estadio. El recinto pasará a llamarse Universidad SEK debido al registro de la marca Santa Laura .

debido al registro de la marca . Cristián Vizcaya aseguró que estudiarán antecedentes legales para impedir el cambio de denominación.