Patricio Rubio quedó en el centro de la polémica luego de ser visto en el estadio El Teniente de Rancagua presenciando el partido entre Universidad de Chile y Ñublense. ¿El problema? Es que a esa misma hora, Unión Española, su actual club, enfrentaba a Deportes Iquique en el norte por la Primera B.
Las imágenes del delantero llegando al estadio se viralizaron rápidamente y provocaron cuestionamientos de hinchas hispanos, quienes pidieron la salida del goleador del elenco de Independencia. Ante las críticas, Rubio respondió a través de Instagram y defendió su postura, asegurando que siguió en directo el encuentro de Unión Española pese a encontrarse en Rancagua.
“Lo aclararé una sola vez: mi obligación como jugador de Unión es ver el partido, lo cual hice porque me llevé mi iPad y vi todo el partido en vivo completo. No cambia que esté en mi casa amargado por no estar jugando o haber ido a ver fútbol. Pareciera que la culpa de todo es mía y no es así; yo respeto el lugar donde estoy y he sido profesional en todo sentido”, explicó
Además, Rubio lanzó un mensaje en el que apuntó a que los resultados del equipo no dependen exclusivamente de su rendimiento individual. “Que las cosas se den bien o mal no depende completamente de mí. Es un juego colectivo o si no jugaría tenis”, agregó.
El lío que enfrenta Patricio Rubio en Unión Española (Photosport).
Rubio responde con ironía a un hincha
La polémica también tuvo otro capítulo cuando un hincha hispano lo criticó en redes sociales, apuntando a su rendimiento y recordando su gol en la final del Torneo de Transición 2013. “Robando con el gol del 2013, caminando todos los partidos”, le escribió.
El delantero no dejó pasar el comentario y respondió con ironía, defendiendo su trayectoria en el fútbol. “Sí, he robado 20 años, jajaja. Solo robando los goles, asistencias… títulos también los robé”, contestó Rubio.