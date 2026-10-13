El delantero fue presenciar el partido entre la U y Ñublense a la misma hora que su club, Unión Española, jugaba en el norte ante Iquique.

Patricio Rubio quedó en el centro de la polémica luego de ser visto en el estadio El Teniente de Rancagua presenciando el partido entre Universidad de Chile y Ñublense. ¿El problema? Es que a esa misma hora, Unión Española, su actual club, enfrentaba a Deportes Iquique en el norte por la Primera B.

Las imágenes del delantero llegando al estadio se viralizaron rápidamente y provocaron cuestionamientos de hinchas hispanos, quienes pidieron la salida del goleador del elenco de Independencia. Ante las críticas, Rubio respondió a través de Instagram y defendió su postura, asegurando que siguió en directo el encuentro de Unión Española pese a encontrarse en Rancagua.

“Lo aclararé una sola vez: mi obligación como jugador de Unión es ver el partido, lo cual hice porque me llevé mi iPad y vi todo el partido en vivo completo. No cambia que esté en mi casa amargado por no estar jugando o haber ido a ver fútbol. Pareciera que la culpa de todo es mía y no es así; yo respeto el lugar donde estoy y he sido profesional en todo sentido”, explicó

Además, Rubio lanzó un mensaje en el que apuntó a que los resultados del equipo no dependen exclusivamente de su rendimiento individual. “Que las cosas se den bien o mal no depende completamente de mí. Es un juego colectivo o si no jugaría tenis”, agregó.

El lío que enfrenta Patricio Rubio en Unión Española (Photosport).

Rubio responde con ironía a un hincha

La polémica también tuvo otro capítulo cuando un hincha hispano lo criticó en redes sociales, apuntando a su rendimiento y recordando su gol en la final del Torneo de Transición 2013. “Robando con el gol del 2013, caminando todos los partidos”, le escribió.

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El delantero no dejó pasar el comentario y respondió con ironía, defendiendo su trayectoria en el fútbol. “Sí, he robado 20 años, jajaja. Solo robando los goles, asistencias… títulos también los robé”, contestó Rubio.