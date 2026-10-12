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Liga de Ascenso

Deportes Iquique vence a Unión Española: así queda la tabla de posiciones al cierre de la fecha 27 en la Primera B

Los Dragones Celestes se impusieron por 1-0 a Unión Española en el último partido de la fecha 27 de la Liga de Ascenso 2026.

Deportes Iquique vence a Unión Española en el Tierra de Campeones. (Foto: @cdiquique)
Deportes Iquique vence a Unión Española en el Tierra de Campeones. (Foto: @cdiquique)

Este lunes 12 de octubre se cerró la fecha 27 de la Liga de Ascenso 2026 o más conocida como Primera B, donde se disputaron tres partidos, que movieron la tabla de posiciones en la cima y en la parte baja.

Al mediodía San Luis de Quillota venció por 1-0 en su visita a Deportes Puerto Montt y se hizo del primer lugar con 50 puntos, pasando a Cobreloa que se quedó con 48 unidades.

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Luego, Rangers de Talca goleó por 4-0 a Unión San Felipe en una verdadera final por la zona de descenso, pues el Rojinegro sigue último pero ahora quedó solo a un punto de los dos que están más arriba, uno de ellos es justamente el ‘Uní-Uní’ y el otro Deportes Santa Cruz.

El último partido de la fecha fue entre Deportes Iquique y Unión Española en el Estadio Tierras de Campeones, con victoria de 1-0 para los Dragones Celestes, que se hicieron respetar en casa.

Agustín Venezia hizo el gol del triunfo iquiqueño. (Foto: @cdiquique)

Agustín Venezia hizo el gol del triunfo iquiqueño. (Foto: @cdiquique)

Con este resultado, los nortinos quedan con 34 puntos en la undécima posición, a cinco unidades de la zona de liguilla. Mientras que los Hispanos siguen en la novena ubicación con 36 puntos.

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La tabla de posiciones de la Primera B:

Pos. Equipo PTS J G E P GF GC Dif.
1 San Luis de Quillota 50 27 14 8 5 42 29 +13
2 Cobreloa 48 27 13 9 5 45 29 +16
3 Magallanes 46 27 13 7 7 44 39 +5
4 Deportes Antofagasta 44 27 12 8 7 47 26 +21
5 Santiago Wanderers 44 27 12 8 7 42 30 +12
6 Deportes Recoleta 41 27 11 8 8 39 36 +3
7 Deportes Copiapó 40 27 11 7 9 42 40 +2
8 San Marcos de Arica 39 27 10 9 8 33 27 +6
9 Unión Española 36 27 10 6 11 32 35 -3
10 Deportes Temuco 35 27 9 8 10 42 37 +5
11 Deportes Iquique 34 27 8 10 9 36 30 +6
12 Deportes Puerto Montt 34 27 10 4 13 26 35 -9
13 Curicó Unido 27 27 7 9 11 24 40 -16
14 Deportes Santa Cruz 22 27 4 10 13 28 42 -14
15 Unión San Felipe 22 27 5 7 15 16 48 -32
16 Rangers de Talca 21 27 5 6 16 27 42 -15
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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