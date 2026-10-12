Los Dragones Celestes se impusieron por 1-0 a Unión Española en el último partido de la fecha 27 de la Liga de Ascenso 2026.

Este lunes 12 de octubre se cerró la fecha 27 de la Liga de Ascenso 2026 o más conocida como Primera B, donde se disputaron tres partidos, que movieron la tabla de posiciones en la cima y en la parte baja.

Al mediodía San Luis de Quillota venció por 1-0 en su visita a Deportes Puerto Montt y se hizo del primer lugar con 50 puntos, pasando a Cobreloa que se quedó con 48 unidades.

Luego, Rangers de Talca goleó por 4-0 a Unión San Felipe en una verdadera final por la zona de descenso, pues el Rojinegro sigue último pero ahora quedó solo a un punto de los dos que están más arriba, uno de ellos es justamente el ‘Uní-Uní’ y el otro Deportes Santa Cruz.

El último partido de la fecha fue entre Deportes Iquique y Unión Española en el Estadio Tierras de Campeones, con victoria de 1-0 para los Dragones Celestes, que se hicieron respetar en casa.

Agustín Venezia hizo el gol del triunfo iquiqueño. (Foto: @cdiquique)

Con este resultado, los nortinos quedan con 34 puntos en la undécima posición, a cinco unidades de la zona de liguilla. Mientras que los Hispanos siguen en la novena ubicación con 36 puntos.

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La tabla de posiciones de la Primera B: