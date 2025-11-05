Este miércoles la U se puso al día en el fútbol chileno al vencer por 2-0 a Everton de Viña del Mar, en partido pendiente por la fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

La gran figura fue el delantero Leandro Fernández, quien fue titular y respondió abriendo el marcador para Universidad de Chile a los 53 minutos.

Pero tras su gran actuación en el Estadio Santa Laura hubo un periodista que dudó del alza en su rendimiento, considerando todo lo ocurrido con el argentino a lo largo de esta temporada.

Se trata de Rodrigo Herrera, quien en diálogo con BOLAVIP llamó a la calma tras este triunfo de los azules, que venían de tres derrotas al hilo.

“No hay que olvidar que la U estaba enfrentando a uno de los peores equipos del campeonato. La verdad es que tengo el temor que esta victoria buena, importante, sea un fuego de artificio”, comenzó analizando.

“Y lo digo particularmente por Fernández, que había hecho un pésimo año. Pero muy común… no sería el primer jugador que en el tramo final, los últimos cuatro, cinco partidos, se enchufa para garantizar la renovación”, lanzó el comentarista.

“¿Pero nos vamos a olvidar de todo lo que fue en el resto del año? A mí me hubiera gustado ver a Fernández así en la semifinal con Lanús, me habría gustado verlo así en los partidos de Copa Libertadores”, agregó el ex rostro de Mega.

En la misma línea, puso el balón al piso respecto a lo que significa esta victoria para el Romántico Viajero.

“Entonces, ojo, me parece que está bien, la U venía con una seguidilla de derrotas, con un equipo alternativo le gana a Everton, pero no podemos olvidar que le ganó a un equipo que está peleando el descenso y encima en un contexto donde la verdad ya el título está muy lejos, por lo tanto, hay menos presión“, indicó.

“Lo bueno de esto es que yo creo que la U ya asegura al menos un cupo en Copa Sudamericana y no va a estar tan complicado en el tramo final”, completó.

Rodrigo Herrera le bajó el perfil al triunfo de la U sobre Everton. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En síntesis