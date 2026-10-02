Huachipato hunde a la Universidad de Concepción: así queda la tabla en la Liga de Primera

Universidad de Concepción y Huachipato se ponían al día dentro de la Liga de Primera, en la que ambos equipos disputaban lo que era el duelo pendiente por la 23° fecha del fútbol chileno.
En lo que fue un infartante compromiso, Huachipato venció por 2-0 a Universidad de Concepción y sumó tres puntos de oro, el que lo alejan de la parte baja y que hunde al campanil en los puestos de descenso.
Con este resultado, Universidad de Concepción se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla con 22 puntos, mientras que Huachipato escaló al noveno puesto con 31 unidades.
El próximo duelo del ‘Campanil’ será en condición de visitante ante Cobresal, en un partido crucial en la lucha por mantenerse en primera división, mientras que Huachipato recibirá en condición de local a O’Higgins de Rancagua.
Huachipato consiguió tres puntos de oro | Foto: Instagram
REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|Colo Colo
|54
|23
|48:22
|+26
|17
|3
|3
|E E V V E
|2
|U. Católica
|42
|23
|50:33
|+17
|13
|3
|7
|V V V V D
|3
|U. de Chile
|42
|23
|35:19
|+16
|12
|6
|5
|V V D D V
|4
|Everton
|36
|23
|37:25
|+12
|10
|6
|7
|V D V V E
|5
|Palestino
|36
|23
|36:33
|+3
|11
|3
|9
|D V D V V
|6
|Limache
|33
|23
|43:35
|+8
|10
|3
|10
|D V V D V
|7
|Ñublense
|32
|23
|28:31
|-3
|8
|8
|7
|D D D D V
|8
|Dep. Concepción
|31
|23
|25:26
|-1
|9
|4
|10
|E D V E V
|9
|Huachipato
|31
|23
|32:39
|-7
|9
|4
|10
|V V E D D
|10
|La Serena
|30
|23
|34:38
|-4
|7
|9
|7
|D V V E V
|11
|Coquimbo
|29
|23
|31:32
|-1
|8
|5
|10
|D D D V D
|12
|Audax Italiano
|28
|23
|26:31
|-5
|7
|7
|9
|V V D E E
|13
|O’Higgins
|27
|23
|28:36
|-8
|8
|3
|12
|D V D D E
|14
|Cobresal
|24
|23
|34:44
|-10
|7
|3
|13
|V D V E D
|15
|U. de Concepción
|22
|23
|17:39
|-22
|6
|4
|13
|D D D V D
|16
|U. La Calera
|17
|23
|19:40
|-21
|4
|5
|14
|V D D E D