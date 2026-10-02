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Liga de Primera

Huachipato hunde a la Universidad de Concepción: así queda la tabla en la Liga de Primera

Universidad de Concepción y Huachipato se pusieron al día en la Liga de Primera.

Universidad de Concepción y Huachipato se pusieron al día
© InstagramUniversidad de Concepción y Huachipato se pusieron al día

Universidad de Concepción y Huachipato se ponían al día dentro de la Liga de Primera, en la que ambos equipos disputaban lo que era el duelo pendiente por la 23° fecha del fútbol chileno.

En lo que fue un infartante compromiso, Huachipato venció por 2-0 a Universidad de Concepción y sumó tres puntos de oro, el que lo alejan de la parte baja y que hunde al campanil en los puestos de descenso.

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Con este resultado, Universidad de Concepción se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla con 22 puntos, mientras que Huachipato escaló al noveno puesto con 31 unidades.

El próximo duelo del ‘Campanil’ será en condición de visitante ante Cobresal, en un partido crucial en la lucha por mantenerse en primera división, mientras que Huachipato recibirá en condición de local a O’Higgins de Rancagua.

Huachipato consiguió tres puntos de oro | Foto: Instagram

Huachipato consiguió tres puntos de oro | Foto: Instagram

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas
1 Colo Colo Colo Colo 542348:22+261733 E E V V E
2 U. Católica U. Católica 422350:33+171337 V V V V D
3 U. de Chile U. de Chile 422335:19+161265 V V D D V
4 Everton Everton 362337:25+121067 V D V V E
5 Palestino Palestino 362336:33+31139 D V D V V
6 Limache Limache 332343:35+810310 D V V D V
7 Ñublense Ñublense 322328:31-3887 D D D D V
8 Dep. Concepción Dep. Concepción 312325:26-19410 E D V E V
9 Huachipato Huachipato 312332:39-79410 V V E D D
10 La Serena La Serena 302334:38-4797 D V V E V
11 Coquimbo Coquimbo 292331:32-18510 D D D V D
12 Audax Italiano Audax Italiano 282326:31-5779 V V D E E
13 O'Higgins O’Higgins 272328:36-88312 D V D D E
14 Cobresal Cobresal 242334:44-107313 V D V E D
15 U. de Concepción U. de Concepción 222317:39-226413 D D D V D
16 U. La Calera U. La Calera 172319:40-214514 V D D E D
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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