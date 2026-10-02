Huachipato hunde a la Universidad de Concepción: así queda la tabla en la Liga de Primera

Universidad de Concepción y Huachipato se pusieron al día en la Liga de Primera.

Universidad de Concepción y Huachipato se ponían al día dentro de la Liga de Primera, en la que ambos equipos disputaban lo que era el duelo pendiente por la 23° fecha del fútbol chileno.

En lo que fue un infartante compromiso, Huachipato venció por 2-0 a Universidad de Concepción y sumó tres puntos de oro, el que lo alejan de la parte baja y que hunde al campanil en los puestos de descenso.

Con este resultado, Universidad de Concepción se mantiene en el penúltimo lugar de la tabla con 22 puntos, mientras que Huachipato escaló al noveno puesto con 31 unidades.

El próximo duelo del ‘Campanil’ será en condición de visitante ante Cobresal, en un partido crucial en la lucha por mantenerse en primera división, mientras que Huachipato recibirá en condición de local a O’Higgins de Rancagua.

Huachipato consiguió tres puntos de oro | Foto: Instagram

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL FÚTBOL CHILENO

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Colo Colo 54 23 48:22 +26 17 3 3 E E V V E 2 U. Católica 42 23 50:33 +17 13 3 7 V V V V D 3 U. de Chile 42 23 35:19 +16 12 6 5 V V D D V 4 Everton 36 23 37:25 +12 10 6 7 V D V V E 5 Palestino 36 23 36:33 +3 11 3 9 D V D V V 6 Limache 33 23 43:35 +8 10 3 10 D V V D V 7 Ñublense 32 23 28:31 -3 8 8 7 D D D D V 8 Dep. Concepción 31 23 25:26 -1 9 4 10 E D V E V 9 Huachipato 31 23 32:39 -7 9 4 10 V V E D D 10 La Serena 30 23 34:38 -4 7 9 7 D V V E V 11 Coquimbo 29 23 31:32 -1 8 5 10 D D D V D 12 Audax Italiano 28 23 26:31 -5 7 7 9 V V D E E 13 O’Higgins 27 23 28:36 -8 8 3 12 D V D D E 14 Cobresal 24 23 34:44 -10 7 3 13 V D V E D 15 U. de Concepción 22 23 17:39 -22 6 4 13 D D D V D 16 U. La Calera 17 23 19:40 -21 4 5 14 V D D E D