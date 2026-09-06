Tras Palestino vs. U. de Concepción: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

La Liga de Primera está al rojo vivo en su recta final. Ello quedó demostrado en el partido entre Palestino y Universidad de Concepción por la fecha 22: terminó 2-1 en un infartante cierre.
A pesar de que el elenco penquista comenzó arriba gracias a Cecilio Waterman, que abrió el marcador en el minuto 38, el conjunto árabe respondió con César Munder (65′) y Gonzalo Tapia (90+5′).
De esta manera, Palestino queda ubicado en la cuarta posición con 36 puntos. En la próxima jornada, tendrá que medirse contra Universidad Católica: se jugará el sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas.
Por su parte, Universidad de Concepción peligra en el decimocuarto puesto con 22 unidades: a un punto de zona de descenso. Su siguiente encuentro será vs. Huachipato (12/09 a las 12:30 horas).
Palestino derrotó a Universidad de Concepción por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)
Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera
|Pos
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo Colo
|22
|17
|2
|3
|47
|21
|26
|53
|2
|U. Católica
|22
|12
|3
|7
|47
|31
|16
|39
|3
|U. de Chile
|22
|11
|6
|5
|32
|19
|13
|39
|4
|Palestino
|22
|11
|3
|8
|34
|30
|4
|36
|5
|Everton
|22
|9
|6
|7
|34
|24
|10
|33
|6
|Ñublense
|22
|8
|8
|6
|27
|28
|-1
|32
|7
|Limache
|21
|9
|3
|9
|40
|34
|6
|30
|8
|Dep. Concepción
|22
|9
|3
|10
|24
|25
|-1
|30
|9
|La Serena
|22
|7
|9
|6
|34
|35
|-1
|30
|10
|Coquimbo
|21
|8
|5
|8
|29
|28
|1
|29
|11
|O’Higgins
|22
|8
|3
|11
|28
|35
|-7
|27
|12
|Audax Italiano
|22
|6
|7
|9
|25
|31
|-6
|25
|13
|Huachipato
|21
|7
|4
|10
|29
|39
|-10
|25
|14
|U. de Concepción
|22
|6
|4
|12
|17
|37
|-20
|22
|15
|Cobresal
|21
|6
|3
|12
|31
|39
|-8
|21
|16
|U. La Calera
|22
|3
|5
|14
|18
|40
|-22
|14