Tras Palestino vs. U. de Concepción: así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

En un emocionante encuentro, el elenco árabe se quedó con la victoria en el epílogo y sigue al acecho por el Chile 2.

La Liga de Primera está al rojo vivo en su recta final. Ello quedó demostrado en el partido entre Palestino y Universidad de Concepción por la fecha 22: terminó 2-1 en un infartante cierre.

A pesar de que el elenco penquista comenzó arriba gracias a Cecilio Waterman, que abrió el marcador en el minuto 38, el conjunto árabe respondió con César Munder (65′) y Gonzalo Tapia (90+5′).

De esta manera, Palestino queda ubicado en la cuarta posición con 36 puntos. En la próxima jornada, tendrá que medirse contra Universidad Católica: se jugará el sábado 12 de septiembre a las 20:00 horas.

Por su parte, Universidad de Concepción peligra en el decimocuarto puesto con 22 unidades: a un punto de zona de descenso. Su siguiente encuentro será vs. Huachipato (12/09 a las 12:30 horas).

Palestino derrotó a Universidad de Concepción por la Liga de Primera. (Imagen: Photosport)

Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo Colo 22 17 2 3 47 21 26 53 2 U. Católica 22 12 3 7 47 31 16 39 3 U. de Chile 22 11 6 5 32 19 13 39 4 Palestino 22 11 3 8 34 30 4 36 5 Everton 22 9 6 7 34 24 10 33 6 Ñublense 22 8 8 6 27 28 -1 32 7 Limache 21 9 3 9 40 34 6 30 8 Dep. Concepción 22 9 3 10 24 25 -1 30 9 La Serena 22 7 9 6 34 35 -1 30 10 Coquimbo 21 8 5 8 29 28 1 29 11 O’Higgins 22 8 3 11 28 35 -7 27 12 Audax Italiano 22 6 7 9 25 31 -6 25 13 Huachipato 21 7 4 10 29 39 -10 25 14 U. de Concepción 22 6 4 12 17 37 -20 22 15 Cobresal 21 6 3 12 31 39 -8 21 16 U. La Calera 22 3 5 14 18 40 -22 14