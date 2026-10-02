Arturo Vidal sueña en grande con este entrenador para la Selección Chilena: “Hay que ir a buscarlo”

El crack nacional, Arturo Vidal sueña en grande con este entrenador para la Selección Chilena.

En la Selección Chilena sigue siendo tema lo que podría ser el nuevo director técnico para el equipo de todos y que lidere un renovado proceso en ‘La Roja’, pensando en el objetivo que es poder volver a disputar un Mundial, en donde el del 2030 es el objetivo.

Sobre esto, un histórico como lo es el volante nacional, Arturo Vidal tomó la palabra en su canal de ‘Kick’ para abordar diversos nombres que asocian a ‘La Roja’, en donde el primero es Jorge Sampaoli, a quien le bajó por completo el dedo a esta opción.

“Sampaoli no me gusta para mí, no me gusta, ya fue Sampaoli, se fue y listo, ya no más”, partió señalando Vidal.

Por otro de los candidatos que el ‘King’ pone muchas dudas es por el argentino Marcelo Bielsa, quien tras su último paso por la Selección Uruguay, no mostró un muy buen manejo de grupo y además, el presente de Chile no le sería interesante.

Vidal le baja el pulgar a Sampaoli | Foto: Photosport

“Bielsa no sé, pero viene saliendo de un proceso muy delicado en Uruguay, no sé si será el indicado o querrá él venir a la selección, más a una selección como la chilena que está pasando un mal momento”, remarca.

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Vidal piensa en grande: quiere a Conte en La Roja

Concluyendo, Vidal sueña en grande con la Selección Chilena y propuso el nombre del director técnico italiano, Antonio Conte, quien lo dirigió en la Juventus e Inter de Milán, a quien lo vería como un importante candidato para poder llegar a ser el DT de La Roja.

“Traería a Conte, ¿está sin equipo o no?, a Conte lo traería, ese es mi entrenador, hay que ir a buscarlo a Italia (risas). Vamos a buscar a Conte, nos daría duro, entrena duro”, cerró.