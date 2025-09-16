El Clásico de Colonias entre Unión Española y Audax Italiano por la Liga de Primera 2025 estuvo marcado por la intensidad que caracteriza a este tipo de encuentros.

Ambos equipos llegaron al Estadio Santa Laura-SEK con la necesidad de sumar puntos, y el partido no decepcionó en cuanto a emociones dentro del campo de juego: fue 4 a 3 a favor de los de Juan José Ribera.

Sin embargo, más allá del marcador y las jugadas habituales, se dio un episodio que pasó desapercibido durante la transmisión televisiva y que llamó la atención entre los fanáticos presentes en el recinto deportivo de Independencia.

Un hincha de Unión Española le lanzó un sándwich de mechada a Eduardo Vargas

¿Qué pasó? Según se dio a conocer en Radio ADN, Eduardo Vargas, uno de los delanteros del cuadro Itálico, sufrió un acto de agresión al recibir un sándwich de mechada por parte de un hincha hispano mientras hablaba con la transmisión oficial de TNT Sports.

Esta situación fue vista en plenitud por el periodista Víctor “Tigre” Cruces, quien confesó que el aficionado fue increpado por la parcialidad de Unión Española porque había niños en el lugar y este respondió con un: “A mí me da lo mismo, hago lo que quiero“.

Eduardo Vargas celebrando con sus compañeros el triunfo de Audax | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

Finalmente, Cruces recalcó que “nadie de la seguridad de Unión Española vino a llevarse al tipo que cometió esa ordinariez”.