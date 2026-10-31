O’Higgins logra un importante triunfo ante Ñublense :Así queda la tabla de posiciones en la Liga de Primera

Revisa como quedó la tabla de posiciones en el fútbol chileno tras el O'Higgins vs Ñublense.

O’Higgins de Rancagua y Ñublense de Chillán en esta jornada tenían un duelo importante dentro de la Liga de Primera, en donde ambos equipos necesitaban con urgencia sumar una victoria para lo que son sus distintos objetivos.

En lo que fue un infartante duelo, el conjunto de O’Higgins de Rancagua logró una importante victoria en condición de local ante Ñublense de Chillán por 1-0, gracias al solitario tanto de Arnaldo Castillo.

Con este resultado, el conjunto ‘Celeste’ subió al 12° lugar de la tabla de posiciones llegando a los 31 puntos, mientras que los ‘Diablos Rojos’ se mantienen en el noveno lugar con 35 unidades.

Para la próxima fecha, O’Higgins de Rancagua deberá viajar a la octava región para enfrentarse a Universidad de Concepción, mientras que Ñublense de Chillán recibirá en su casa a Colo Colo.

Castillo anotó el único tanto del partido | Foto: Photosport

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera

# Equipo PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Colo Colo 58 26 57:29 +28 18 4 4 G E P E E 2 U. de Chile 48 25 45:20 +25 14 6 5 G G G G P 3 U. Católica 43 25 52:37 +15 13 4 8 E P G G G 4 Everton 39 25 41:31 +10 11 6 8 P G G P G 5 Palestino 38 25 39:36 +3 11 5 9 E E P G P 6 Limache 37 25 46:37 +9 11 4 10 G E P G G 7 Coquimbo 35 26 38:36 +2 10 5 11 G P G P P 8 Huachipato 35 25 35:40 -5 10 5 10 E G G G E 9 Ñublense 35 26 30:39 -9 9 8 9 P G P P P 10 La Serena 33 25 39:42 -3 8 9 8 G P P G G 11 Dep. Concepción 32 25 27:30 -3 9 5 11 P E E P G 12 O’Higgins 31 26 30:39 -9 9 4 13 G E P P G 13 Audax 30 25 28:33 -5 7 9 9 E E G G P 14 Cobresal 26 25 36:46 -10 7 5 13 E E G P G 15 U. de Concepción 23 26 19:47 -28 6 5 15 P P E P P 16 U. La Calera 21 26 23:43 -20 5 6 15 P G E G P