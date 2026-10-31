O’Higgins logra un importante triunfo ante Ñublense :Así queda la tabla de posiciones en la Liga de Primera

O’Higgins de Rancagua y Ñublense de Chillán en esta jornada tenían un duelo importante dentro de la Liga de Primera, en donde ambos equipos necesitaban con urgencia sumar una victoria para lo que son sus distintos objetivos.
En lo que fue un infartante duelo, el conjunto de O’Higgins de Rancagua logró una importante victoria en condición de local ante Ñublense de Chillán por 1-0, gracias al solitario tanto de Arnaldo Castillo.
Con este resultado, el conjunto ‘Celeste’ subió al 12° lugar de la tabla de posiciones llegando a los 31 puntos, mientras que los ‘Diablos Rojos’ se mantienen en el noveno lugar con 35 unidades.
Para la próxima fecha, O’Higgins de Rancagua deberá viajar a la octava región para enfrentarse a Universidad de Concepción, mientras que Ñublense de Chillán recibirá en su casa a Colo Colo.
Castillo anotó el único tanto del partido | Foto: Photosport
Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera
|#
|Equipo
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|Colo Colo
|58
|26
|57:29
|+28
|18
|4
|4
|GEPEE
|2
|U. de Chile
|48
|25
|45:20
|+25
|14
|6
|5
|GGGGP
|3
|U. Católica
|43
|25
|52:37
|+15
|13
|4
|8
|EPGGG
|4
|Everton
|39
|25
|41:31
|+10
|11
|6
|8
|PGGPG
|5
|Palestino
|38
|25
|39:36
|+3
|11
|5
|9
|EEPGP
|6
|Limache
|37
|25
|46:37
|+9
|11
|4
|10
|GEPGG
|7
|Coquimbo
|35
|26
|38:36
|+2
|10
|5
|11
|GPGPP
|8
|Huachipato
|35
|25
|35:40
|-5
|10
|5
|10
|EGGGE
|9
|Ñublense
|35
|26
|30:39
|-9
|9
|8
|9
|PGPPP
|10
|La Serena
|33
|25
|39:42
|-3
|8
|9
|8
|GPPGG
|11
|Dep. Concepción
|32
|25
|27:30
|-3
|9
|5
|11
|PEEPG
|12
|O’Higgins
|31
|26
|30:39
|-9
|9
|4
|13
|GEPPG
|13
|Audax
|30
|25
|28:33
|-5
|7
|9
|9
|EEGGP
|14
|Cobresal
|26
|25
|36:46
|-10
|7
|5
|13
|EEGPG
|15
|U. de Concepción
|23
|26
|19:47
|-28
|6
|5
|15
|PPEPP
|16
|U. La Calera
|21
|26
|23:43
|-20
|5
|6
|15
|PGEGP