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Liga de Primera

O’Higgins logra un importante triunfo ante Ñublense :Así queda la tabla de posiciones en la Liga de Primera

Revisa como quedó la tabla de posiciones en el fútbol chileno tras el O'Higgins vs Ñublense.

Revisa como queda la tabla de posiciones en la Liga de Primera tras el O'Higgins vs Ñublense
© PhotosportRevisa como queda la tabla de posiciones en la Liga de Primera tras el O'Higgins vs Ñublense

O’Higgins de Rancagua y Ñublense de Chillán en esta jornada tenían un duelo importante dentro de la Liga de Primera, en donde ambos equipos necesitaban con urgencia sumar una victoria para lo que son sus distintos objetivos.

En lo que fue un infartante duelo, el conjunto de O’Higgins de Rancagua logró una importante victoria en condición de local ante Ñublense de Chillán por 1-0, gracias al solitario tanto de Arnaldo Castillo.

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Con este resultado, el conjunto ‘Celeste’ subió al 12° lugar de la tabla de posiciones llegando a los 31 puntos, mientras que los ‘Diablos Rojos’ se mantienen en el noveno lugar con 35 unidades.

Para la próxima fecha, O’Higgins de Rancagua deberá viajar a la octava región para enfrentarse a Universidad de Concepción, mientras que Ñublense de Chillán recibirá en su casa a Colo Colo.

Castillo anotó el único tanto del partido | Foto: Photosport

Castillo anotó el único tanto del partido | Foto: Photosport

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera

# Equipo PTS J Gol +/- G E P Últimas
1Colo Colo582657:29+281844GEPEE
2U. de Chile482545:20+251465GGGGP
3U. Católica432552:37+151348EPGGG
4Everton392541:31+101168PGGPG
5Palestino382539:36+31159EEPGP
6Limache372546:37+911410GEPGG
7Coquimbo352638:36+210511GPGPP
8Huachipato352535:40-510510EGGGE
9Ñublense352630:39-9989PGPPP
10La Serena332539:42-3898GPPGG
11Dep. Concepción322527:30-39511PEEPG
12O’Higgins312630:39-99413GEPPG
13Audax302528:33-5799EEGGP
14Cobresal262536:46-107513EEGPG
15U. de Concepción232619:47-286515PPEPP
16U. La Calera212623:43-205615PGEGP
Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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