¿Qué pasa si O’Higgins gana, empata o pierde ante Boca Juniors por la Copa Sudamericana?

El conjunto de O'Higgins de Rancagua tiene hoy un importante duelo dentro de la Copa Sudamericana.

En esta jornada, O’Higgins de Rancagua disputará lo que será su duelo de ida por la fase de Playoffs de la Copa Sudamericana, en donde la escuadra nacional se verá las caras ante Boca Juniors.

Los dirigidos por Lucas Bovaglio visitarán Argentina para lo que será el primer partido de esta llave, en el que esperan dar la gran sorpresa y poder dar el paso para avanzar a octavos de final.

La escuadra nacional llegó a esta fase final tras quedar en el segundo puesto de su grupo, el que fue liderado por Sao Paulo de Brasil, mientras que Boca Juniors llega a este torneo tras quedar en el tercer lugar en su fase grupal, debajo de Cruzeiro y Universidad Católica.

A continuación, en Bolavip Chile te dejamos todos los panoramas que puede dejar el duelo de hoy entre Boca Juniors y O’Higgins de Rancagua en suelo argentino.

O’Higgins quiere dar el gran paso | Foto: Photosport

¿Qué pasa si O’Higgins le gana a Boca Juniors?

Si O’Higgins de Rancagua le gana a Boca Juniors daría un gran paso para poder avanzar a la próxima ronda de este torneo, en la que con una victoria o un empate en el duelo de vuelta, le bastaría para clasificar a octavos de final.

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¿Qué pasa si O’Higgins empata ante Boca Juniors?

Si O’Higgins de Rancagua empata por cualquier marcador ante Boca Juniors, dejaría todo emparejado para el duelo de vuelta, en la que en caso de mantener la diferencia entre ambos en el próximo duelo, podría definir al clasificado desde lo doce pasos. Si O’Higgins gana por cualquier marcador en la vuelta, clasificaría.

¿Qué pasa si O’Higgins pierde ante Boca Juniors?

Si O’Higgins de Rancagua pierde ante Boca Juniors, se complicaría su chance de poder avanzar a la próxima ronda, en la que en caso de igualar o perder en casa en su próximo partido, quedaría eliminado. Si gana en la vuelta, debe hacerlo de la misma diferencia o más de la que sacaron los argentinos en la ida, para poder definir una clasificación a penales o si revierte la llave de forma natural.