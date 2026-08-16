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Liga de Primera

Colo Colo cede puntos: así queda la tabla de la Liga de Primera tras su empate ante O’Higgins

Revisa como quedó la tabla de posiciones en el fútbol chileno tras el Colo Colo vs O'Higgins.

Revisa como quedó la tabla de posiciones en el fútbol chileno
© PhotosportRevisa como quedó la tabla de posiciones en el fútbol chileno

Colo Colo y O’Higgins de Rancagua protagonizaron en esta jornada uno de los duelos más atractivos de la 19° fecha del fútbol chileno, el que era vital para ambos equipos en lo que son sus distintos objetivos en el torneo.

En lo que fue un intenso duelo, los ‘Albos’ dejaron escapar los tres puntos en casa e igualaron a dos tantos ante O’Higgins de Rancagua en el final, en donde Leandro Hernández y Javier Correa anotaron para los locales y Bastián Yañez con Arnaldo Castillo para la visita.

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Con este resultado, Colo Colo se mantiene en la cima del fútbol chileno con 46 puntos, en el que mantiene los 10 puntos de diferencia con la Universidad de Chile, su más cercano perseguidor, mientras que O’Higgins de Rancagua escaló al 11° puesto con 24 unidades.

Para lo que será la próxima fecha, los ‘Albos’ se enfrentarán ante la Universidad de Chile edición 200° del Superclásico del fútbol chileno en el Estadio Nacional, mientras que los ‘Celestes’ recibirán como local a Palestino.

Colo Colo y O’Higgins protagonizaron un partidazo | Foto: Photosport

Colo Colo y O’Higgins protagonizaron un partidazo | Foto: Photosport

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN LA LIGA DE PRIMERA

Gerald Rosales Cid
Gerald Rosales Cid
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