Boca Juniors vs. O’Higgins de Rancagua: a qué hora y qué canal transmite EN VIVO el partido por la Copa Sudamericana

Boca Juniors y O'Higgins de Rancagua disputarán un duelo de alto impacto por la Copa Sudamericana.

O’Higgins de Rancagua vuelve al gran plano internacional en esta jornada, en donde los ‘Celestes’ disputarán lo que será su encuentro por los Playoffs de la Copa Sudamericana en donde el conjunto nacional se deberá enfrentar a Boca Juniors.

Para este duelo, el elenco que comanda Lucas Bovaglio espera poder mostrar su mejor versión y dar la gran sorpresa en condición de visitante ante uno de los grandes candidatos a este torneo, el que proviene de Copa Libertadores.

Por otra parte, Boca Juniors viene dando sus primeros pasos dentro de este segundo semestre, en donde los ‘Xeneizes’ han disputado solo un encuentro oficial y fue ante Sarmiento por la Copa Argentina

Ambos equipos buscarán conseguir un positivo resultado en este duelo de ida y llegar bien aspectados al segundo compromiso, el que se disputará la próxima semana en Rancagua.

O’Higgins quiere dar el primer golpe | Foto: Photosport

Boca Juniors vs. O’Higgins: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Copa Sudamericana?

El encuentro entre Boca Juniors y O’Higgins de Rancagua se disputará a partir de las 20.30 horas en el Estadio La Bombonera.

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¿Dónde ver el partido entre Boca Juniors vs. O’Higgins?

El compromiso entre Boca Juniors y O’Higgins de Rancagua será transmitido exclusivamente por DirecTV, mientras que vía streaming lo puedes ver por la plataforma de DGO.